स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। क्राइस्टचर्च टेस्ट में भारत और न्यूजीलैंड की टीम दूसरे टेस्ट मैच में आमने-सामने है। खेल के तीसरे दिन न्यूजीलैंड की पहली पारी के 356 रन के जवाब में भारतीय टीम 246 रन पर ढेर हो गई। पहली पारी में न्यूजीलैंड को 110 रन की लीड मिली। भारतीय बल्लेबाजी के दौरान आकाश दीप न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइले जैमीसन की बाउंसर से चोटिल होकर मैच से बाहर हो गए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें काइले जैमीसन की जानबूझकर बाउंसर फेंकने की बात स्वीकार रहे हैं।

भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन ने आकाश दीप के खिलाफ कई शॉर्ट पिच गेंदें फेंकीं। आकाश दीप के हेलमेट पर दो बार गेंद लगी, और बाद में 'कन्कशन' (सिर पर चोट लगने के कारण होने वाली समस्या) की वजह से मैच से बाहर होना पड़ा। उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया गया।

स्टंप माइक में जैमीसन की कैद हुई आवाज वायरल हो रहे वीडियो में न्यूजीलैंड के ही एक साथी खिलाड़ी ने लगातार बाउंसर फेंकने पर सवाल उठाया, तो जैमीसन ने उसका जवाब दिया।स्टंप माइक पर जैमीसन को यह कहते हुए सुना गया, उन्होंने भी तो हमें बाउंसर फेंके थे, मैं उनकी परवाह क्यों करूं, यार? क्यों? अगर वे हमें बाउंसर फेंकेंगे, तो हम भी वापस बाउंसर फेंकेंगे, हमने इसकी शुरुआत नहीं की, लेकिन हम इसे खत्म जरूर करेंगे।

Jamieson 🗣: "What? He gave it to us. Why should I care for him man? Why? He gives to us, we give it back. We didn't start it, but we'll finish it." https://t.co/X8UrIHjF4m — Rushilll (@rushilthefirst) November 29, 2026 जैमीसन ने चटकाए चार विकेट काइले जैमीसन ने भारत की पहली पारी में चार बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। उन्होंने खेल के तीसरे दिन ध्रुव जुरेल और गुरनूर बराड़ का अहम विकेट हासिल किया।