IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स में वापसी करेंगे कुमार संगकारा, राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे
पीटीआई, नई दिल्ली: श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज कुमार संगकारा राहुल द्रविड़ के हेड कोच के पद से हटने के बाद राजस्थान रॉयल्स में कोचिंग स्टाफ की अगुवाई करने के लिए वापस लौटेंगे। संगकारा 2021 से राजस्थान रॉयल्स में क्रिकेट डायरेक्टर हैं और अब द्रविड़ के स्थान पर हेड कोच की जगह को भरने के लिए तैयार हैं।
उन्होंने 2026 आईपीएल सीजन के लिए योजना बनाना भी शुरू कर दी है। 2021 में रॉयल्स में शामिल होने के बाद संगकारा ने अंतरिम हेड कोच के रूप में काम किया और संजू सैमसन की अगुवाई वाली फ्रेंचाइजी ने उनके मार्गदर्शन में चार सीजन में दो बार प्लेआफ में जगह बनाई।
2022 में रॉयल्स टीम फाइनल में गुजरात टाइटंस से हार गई थी। राजस्थान रायल्स ने 2008 में आईपीलए का पहला संस्करण जीता था। अब सैमसन के 2025 सीजन के बाद अपने कान्ट्रैक्ट से हटने की मांग करने के बाद रॉयल्स में कप्तानी के मुद्दे को सुलझाना संगकारा की पहली प्राथमिकता होगी।
