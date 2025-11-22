वर्ल्ड चैंपियन कप्तान हरमनप्रीत को मानद डी लिट प्रदान करेगा कोलकाता का जादवपुर विवि
जादवपुर विश्वविद्यालय ने आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर का नाम मानद डी लिट के लिए प्रस्तावित किया है। डी लिट के लिए कौर का नाम हाल में विश्वविद्यालय के डीन की एक विशेष बैठक में सामने आया था, जिसे नए कुलपति चिरंजीव भट्टाचार्य ने बुलाया था।
जागरण संवाददाता, कोलकाता। जादवपुर विश्वविद्यालय ने आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर का नाम मानद डी लिट के लिए प्रस्तावित किया है। विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 24 दिसंबर को विश्वविद्यालय के वार्षिक दीक्षांत समारोह में कौर को मानद डी लिट प्रदान किया जाएगा।
डी लिट के लिए कौर का नाम हाल में विश्वविद्यालय के डीन की एक विशेष बैठक में सामने आया था, जिसे नए कुलपति चिरंजीव भट्टाचार्य ने बुलाया था। अधिकारी ने बताया कि राजभवन में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और राज्यपाल सीवी आनंद बोस के साथ बैठक के दौरान भट्टाचार्य ने उन्हें इस प्रस्ताव के बारे में बताया और बोस ने मौखिक सहमति दे दी।
नोबेल पुरस्कार विजेता होंगे मुख्य अतिथि
कुलाधिपति ने नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत विनायक बनर्जी को समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाने के सुझाव को भी मंजूरी दे दी। अधिकारी ने बताया कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के प्रमुख समीर वी कामत और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सीईओ शिवकुमार कल्याणरमन के नाम भी कुलाधिपति को मुख्य अतिथि के तौर पर भेजे गए थे और राजभवन ने उन्हें भी मंजूरी दे दी।
