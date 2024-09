फैन ने जैसे ही अपनी बात खत्म की तो वैसे ही केएल राहुल ने जवाब देते हुए कहा कि उम्मीद करते हैं। राहुल के इस जवाब से आरसीबी के फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हर कोई सोशल मीडिया पर केएल राहुल के आरसीबी में जाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है।

बता दें कि केएल राहुल ने आईपीएल में तीन सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी की है और दो बार टीम को प्लेऑफ में पहुंचाया है। लखनऊ सुपर जायंट्स का आईपीएल 2024 में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था।

लखनऊ को हैदराबाद से मिली 10 विकेट की करारी शिकस्त के बाद एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका और केएल राहुल के एनिमेटिड चैट से अटकले तेज हो गई कि दोनों के रिश्तों में खटास आ गई है। हालांकि, राहुल ने पिछले महीने गोयनका से मुलाकात की थी, जिससे ये उम्मीद कि जा रही कि केएल लखनऊ के साथ बने रह सकते हैं।

I'm happy that KL Rahul knows about the rumours that are going around for him & RCB.

