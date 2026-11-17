स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। कोलकाता नाइटराइडर्स ने मंगलवार को आईपीएल 2027 के लिए अपने 17 रिटेन खिलाड़‍ियों की लिस्‍ट जारी की। तीन बार की आईपीएल चैंपियन केकेआर को उम्‍मीद है कि आगामी नीलामी में मजबूत खिलाड़‍ियों का चयन करके ऐसा स्‍क्‍वाड तैयार करे, जो चौथी बार खिताब दिलाने में मदद कर सके।

केकेआर ने जिन 17 खिलाड़‍ियों को रिटेन किया, उसमें 5 विदेशी प्‍लेयर्स शामिल हैं। केकेआर ने आगामी सीजन के लिए अपने पास भारतीय, विदेशी और युवा घरेलू प्रतिभाओं का अच्‍छा मिश्रण तैयार किया है। केकेआर के हेड कोच अभिषेक नायर ने बताया कि आगामी सीजन को ध्‍यान रखते हुए फ्रेंचाइजी ने खिलाड़‍ियों को रिटेन करने में अपना ध्‍यान लगाया।

अभिषेक नायर ने क्‍या कहा अभिषेक नायर ने जियो स्‍टार से बातचीत में कहा, 'कई बार जब आप रिटेंशन की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो आपकी नजरें भविष्‍य पर भी होती हैं। मगर आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में आप ऐसे फैसले लेना चाहते हैं, जिससे मौजूदा सीजन पर प्रभाव पड़े। कई योजनाएं इस आधार पर बनी कि कौन-सा खिलाड़ी आगामी सीजन में फर्क बना सकता है और हमारे नतीजों पर प्रभाव डाल सकता है। हमने निश्चित ही भविष्‍य के बारे में सोचा, लेकिन ज्‍यादा ध्‍यान आगामी सीजन पर लगाया।'

रेयान टेन डोश्‍चाटे ने क्‍या कहा केकेआर के क्रिकेट रणनीति प्रमुख रेयान टेन डोश्‍चाटे ने भारतीय खिलाड़‍ियों को रिटेन करने पर ध्‍यान रखने के बारे में बातचीत करते हुए कहा, 'हमने अच्‍छा संतुलन रखा है। रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और रमनदीप सिंह ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनके पास अच्‍छा अनुभव है और चैंपियनशिप जीत चुके हैं। हमारे पास ऐसे खिलाड़ी भी हैं, जिन्‍होंने पिछले सीजन में अच्‍छा प्रदर्शन किया जैसे कार्तिक त्‍यागी और सौरभ दुबे। हमारे पास अच्‍छे खिलाड़ी हैं और उम्‍मीद है कि वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे।'

कितना बचा पर्स याद दिला दें कि 16 दिसंबर 2026 को गोवा में मिनी नीलामी का आयोजन होगा। केकेआर 41.65 करोड़ रुपये के पर्स के साथ नीलामी में आएगा। उसे 8 खिलाड़‍ियों को खरीदना है, जिसमें तीन विदेशी प्‍येलर्स के स्‍थान शामिल हैं।