विशाल श्रेष्ठ, कोलकाता। तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के सामने आईपीएल के अगले सत्र से पहले फिर कप्तान का संकट उत्पन्न हो गया है। पिछले दो सत्र केकेआर की कप्तानी करने वाले अजिंक्य रहाणे गत जुलाई में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले चुके हैं इसलिए केकेआर ने अन्य 11 खिलाड़ियों के साथ उन्हें भी रिलीज कर दिया है।

अब इस फ्रेंचाइजी को सबसे पहले कप्तान तलाशना होगा। इसमें रिंकू सिंह का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। रिंकू 2018 से केकेआर के साथ हैं। उन्हें टीम की उपकप्तानी का भी अनुभव है। सुनील नरेन भी दावेदार हैं। केकेआर की तीनों खिताबी जीत में उनकी अहम भूमिका रही है, हालांकि उम्र बाधा बन सकती है।

सुनील नरेन भी हैं कप्तानी के दावेदार नरेन 38 साल के हैं। फ्रेंचाइजी दीर्घकालिक कप्तान चाहती है। आईपीएल की ट्रेड विंडो के दौरान हार्दिक पांड्या पर नजर थी, हालांकि बात नहीं बन पाई। हार्दिक मुंबई से पंजाब का रूख कर चुके हैं। अब दो उपाय हैं। पहला, वर्तमान खिलाड़ियों में से किसी को कमान सौंपना या फिर आगामी 16 दिसंबर को गोवा में होने वाली मिनी नीलामी में किसी को खरीदकर कप्तान नियुक्त करना। 12 खिलाड़ियों को रिलीज करने से केकेआर के पास नीलामी में तीन विदेशी तथा पांच भारतीय खिलाड़ियों के स्थान भरने की गुंजाइश है।