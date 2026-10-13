जोफ्रा आर्चर और जैकब बेथेल की वापसी, चार अनकैप्ड खिलाड़ियों को मौका; ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए इंग्लैंड टीम का एलान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंग्लैंड के स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और धाकड़ ऑलराउंडर जैकब बेथेल की ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम में वापसी हुई है। इसके अलावा, जोस बटलर हैमस्ट्रिंग की चोट की वजह से टीम से बाहर चल रहे हैं, जबकि साकिब महमूद घुटने में इंजरी के कारण टीम का हिस्सा नहीं हैं।

बेथेल, जुलाई में भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान चोटिल हुए थे। हालांकि वो अब पूरी तरह फिट होकर टीम में लौट आए हैं। वहीं आगामी पाकिस्तान दौरे के लिए आर्चर को आराम दिया गया है। मगर अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए उनकी वापसी हुई है।

टी20 टीम में चार अनकैप्ड खिलाड़ी इंग्लैंड की टी20 टीम में कुल चार अनकैप्ड खिलाड़ी हैं, जिसमें से थॉमस र्यू और एडी जैक को पहली बार स्क्वाड में शामिल किया गया है। फिल साल्ट श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज से इंजरी की वजह से बाहर हो गए थे। अब उनकी भी टीम में वापसी हुई है।