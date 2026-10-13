वैभव को मिलेगा मौका, संजू होंगे बाहर; वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे T20I मैच में कितने बदलाव करेगी टीम इंडिया?

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर के लिए प्लेइंग-11 में सबसे बड़ा सिरदर्द वैभव सूर्यवंशी को खिलाने को लेकर है। वैभव ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें बेंच पर बैठाना भी भारतीय टीम का नुकसान है। दूसरी तरफ संजू सैमसन हर वो कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से सूर्यवंशी को बाहर बैठना पड़ रहा है। बुधवार को होने वाले चौथे टी20 मैच में टीम मैनेजमेंट के सामने एक बार फिर से बड़ी समस्या रहने वाली है।

भारतीय टीम ने इंदौर में खेले गए तीसरे मुकाबले में जीत हासिल कर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। ऐसे में देखना होगा कि कप्तान और कोच अंतिम ग्यारह में कोई बदलाव करेंगे या फिर उसी प्लेइंग-11 के साथ चौथे मुकाबले में भी उतरेंगे।

सीरीज जीतने उतरेगी भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे टी20 मैच में अगर टीम इंडिया जीत हासिल करती है, तो सीरीज में 3-1 से अजेय बढ़त बना लेंगे। फिलहाल सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से आगे है और अब चौथे टी20 मैच पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम की नजर है।

वैभव सूर्यवंशी को क्या मिलेगा मौका? वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले चौथे टी20 मैच में सबसे अधिक चर्चा वैभव सूर्यवंशी की रहने वाली है। वैभव को एशियन गेम्स में खेलने का मौका मिला था लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में अब तक मौका नहीं मिला है। संजू ने तीन मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने एक मुकाबले में अर्धशतक लगाया था। ऐसे में उन्हें भी ड्रॉप करना मुश्किल होगा। सूर्यवंशी के लिए फिलहाल अंतिम ग्यारह में कोई जगह बनती नहीं दिख रही है।