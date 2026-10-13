IND vs WI Live Streaming: भारत की सीरीज जीतने पर नजरें, वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे T20I मैच को फ्री में कैसे देखें लाइव?

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 मैच में जीत हासिल करने के बाद अब भारत की नजरें चौथे टी20 मैच पर हैं। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम अगर मैच में जीत हासिल करती है, तो सीरीज में अजेय बढ़त बना लेगी। फिलहाल भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से आगे है।

तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने अभिषेक शर्मा के अर्धशतक और अर्शदीप सिंह के तीन विकेटों के दम पर 14 रनों से जीता था। टीम इंडिया ने 223 रनों का स्कोर बनाया था, जिसके जवाब में विंडीज ने भी 209 रन बना लिए थे। चौथे मैच में भी बड़ा स्कोर बनने की उम्मीद है। ऐसे में आइए बताते हैं कि आप इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज (IND vs WI) मैच का घर से आनंद कैसे उठा सकते हैं?

भारतीय टीम सीरीज में आगे पांच मैचों की सीरीज में टीम इंडिया फिलहाल 2-1 से आगे है। भारतीय टीम ने लखनऊ में खेले गए पहले मैच में श्रेयस अय्यर के शतक के दम पर आठ विकेट से जीत हासिल की थी। इसके बाद रांची में दूसरा मुकाबला खेला गया, जहां भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 249 रनों का विशाल स्कोर बनाया। मेहमान टीम ने पहाड़ जैसे स्कोर को आसानी से हासिल कर लिया और 6 विकेट से जीत दर्ज की। तीसरे मैच में अय्यर एंड कंपनी ने वापसी करते हुए 14 रन से जीत दर्ज की और अब चौथे मुकाबले में जीत हासिल करने पर उनकी नजर होगी।

इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज मैच कब और कहां खेला जाएगा? भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा टी20 मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से होगी। मैच के लिए टॉस आधे घंटे पहले यानी 6:30 बजे होगा।