जियो-हॉटस्टार पर होगा मेंस टी20I वर्ल्ड का प्रसारण, 27.17 हजार करोड़ रुपये में हासिल किए हैं मीडिया राइट्स
दुबई, आईएएनएस। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) और जियोस्टार ने अपनी लंबे समय की साझेदारी को फिर से पक्का किया है और उन अफवाहों को गलत बताया है कि मीडिया पार्टनर जियो-स्टार क्रिकेट की इस वैश्विक संसथा से अपने चार साल के अनुबंध को खत्म करने पर विचार कर रहा है।
आईसीसी और जियो-स्टार ने अब साझा बयान में कहा है कि हमने भारत में आईसीसी के मीडिया अधिकार समझौते की स्थिति के बारे में हाल की खबरों पर ध्यान दिया है। यह रिपोर्ट्स गलत हैं और आईसीसी व जियो-स्टार के बीच मौजूदा समझौता पूरी तरह से लागू है।
2024 से 2027 तक का है अनुबंध
जियो-स्टार भारत में आईसीसी का आधकारिक मीडिया साझेदार बना हुआ है। जियो-स्टार अपने समझौते की शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार है। दोनों संस्थाएं भारत में आईसीसी इवेंट्स की बिना रुकावट विश्वस्तरीय कवरेज देने पर फोकस कर रही हैं, जिसमें पुरुष टी-20 विश्व कप भी शामिल है।
बता दें कि जियो-स्टार ने 2024 से 2027 तक आईसीसी के मीडिया अधिकारों के लिए करीब 27.17 हजार करोड़ (तीन बिलियन डालर) का भुगतान किया है।
