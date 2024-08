WCPL 2024: अकेले लड़ीं जेमिमा रोड्रिग्स, अर्धशतक ठोक नाइट राइडर्स को पहुंचाया फाइनल में, चमारी अट्टापट्टू रह गईं मुंह देखती

वहीं दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे। जेस जोनासन 11, चेडन नेशन 14 और नाइट पवेलियन लौट गईं। शिखा पांडे पांच रन बनाकर रन आउट हो गईं। रोड्रिग्स ने आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर टीम को जीत दिलाई।

A fifty from Jemimah Rodrigues helps Trinbago Knight Riders qualify for the Final in the WCPL. 👏 pic.twitter.com/Is9Gmad7YQ