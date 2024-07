Rohit Sharma के भविष्य की हुई घोषणा, रहेगी कप्तानी या जाएगी? BCCI सचिव Jay Shah ने किया बड़ा खुलासा

गौरतलब है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में हाल ही में भारत ने 17 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। वहीं, रोहित की कप्तानी में भारत ने 11 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी जीतने के सूखे को खत्म किया है। विराट कोहली के कप्तानी पद से इस्तीफा देने के बाद साल 2021 में कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली थी। साल 2022 में भारत ने एशिया कप और टी20 वर्ल्ड का सेमीफाइनल गंवाया। हालांकि, साल 2023 का एशिया कप जीता।

He says, "...I am confident that under the captaincy of Rohit Sharma, we will win the WTC Final and the Champions Trophy..."

