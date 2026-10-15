स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह फिट होने के बावजूद न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर रह सकते हैं। टीम प्रबंधन चाहता है कि बुमराह टेस्ट सीरीज के लिए उपलब्ध रहें। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत 19 नवंबर से होगी।

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक बुमराह पूरी तरह फिट हैं। मगर टीम मैनेजमेंट चाहता है कि बुमराह वेलिंगटन टेस्ट से पहले इंडिया ए का तीसरा मैच खेलकर अपना वर्कलोड बढ़ाएं। इंडिया ए के मैच की शुरुआत 6 नवंबर से होगी। बुमराह ने अहमदाबाद में पहले ही लाल गेंद की तैयारियां शुरू कर दी हैं। न्यूजीलैंड जाने से पहले वो एक बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग के लिए जाएंगे।

आखिरी बार पिछले साल खेले थे टेस्ट बुमराह ने भारत के लिए आखिरी बार टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर में पिछले साल खेले थे। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट से वो घुटने की चोट की वजह से बाहर हो गए थे।