स्मृति मंधाना के निशाने पर विश्व रिकॉर्ड, जिंबाब्वे सीरीज में करेंगी वो कारनामा जो क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं हुआ

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला टीम की नई कप्तान स्मृति मंधाना के पास जिंबाब्वे सीरीज में वो कारनामा करने का मौका होगा, जो आज तक क्रिकेट इतिहास का कोई भी बल्लेबाज नहीं कर पाया है। इसके लिए स्मृति को सिर्फ 133 रन बनाने की जरुरत है।

भारत और जिंबाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत 16 अक्टूबर को होगी, जहां पहला मैच रायपुर में खेला जाएगा। इस सीरीज में स्मृति टी20 इंटरनेशनल में 5000 रन बनाने वाली दुनिया की इकलौती बल्लेबाज बन सकती हैं।

मंधाना पूरा करेंगी 5000 रन मंधाना ने साल 2013 में डेब्यू किया था। इसके बाद से वो लगातार भारती टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करती आ रही हैं। उन्होंने अब तक टी20 इंटरनेशनल करियर में 31 के औसत से 4867 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 127.47 का रहा है।

मंधाना ने अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर में दो शतक और 37 अर्धशतक लगाए हैं। मंधाना से उम्मीद होगी कि वो इन तीन मैचों में ही 133 रन बनाकर टी20 इंटरनेशनल इतिहास में 5000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली बल्लेबाज बन जाएंगी।