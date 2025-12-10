ISPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने विजय, सीजन 3 का हुआ विस्तार; मेगा ऑक्शन के साथ नया कीर्तिमान स्थापित

स्पोर्ट्स डेस्क, मुंबई। भारत के अग्रणी टेनिस-बॉल टी10 क्रिकेट टूर्नामेंट, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (ISPL) के सीजन 3 के प्लेयर ऑक्शन ने एक ब्लॉकबस्टर प्रदर्शन किया। मंगलवार को मुंबई में आठ फ्रेंचाइजी के बीच जोरदार बोली-प्रक्रिया के एक दिन में 144 खिलाड़ियों पर करीब 10 करोड़ खर्च किए गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विजय पावले ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे, जिन्हें गत चैंपियन माझी मुंबई ने 32.50 लाख में खरीदा। वह लीग के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। वेस्ट जोन का यह स्टार ऑलराउंडर पिछले सीजन में मुंबई को खिताब दिलाया था। वेस्ट जोन के ही केतन म्हात्रे को चेन्नई सिंगम्स ने ‘राईट टू मैच’कार्ड का उपयोग करके 26.40 लाख में रिटेन किया, जिससे वह दिन के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए।

दो नई टीमों, अहमदाबाद लायंस और दिल्ली सुपरहीरोज के लीग में शामिल होने से सीजन 3 और अधिक रोमांचक होगा। यह टूर्नामेंट 9 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक सूरत के लालभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। टिकट जल्द ही BookMyShow पर उपलब्ध होंगे। इस साल के ऑक्शन ने 101 शहरों के 408 खिलाड़ी नीलामी के लिए उतरे।

ऑक्शन के प्रमुख खिलाड़ी- टॉप-5 खरीद:

विजय पावले - ₹32.50 लाख (माझी मुंबई) RTM

केतन म्हात्रे - ₹26.40 लाख (चेन्नई सिंगम्स) RTM

राजेंद्र सिंह - ₹26.10 लाख (बेंगलुरु स्ट्राइकर्स)

संजय कनौजिया - ₹24.55 लाख (अहमदाबाद लायंस)

सैफ अली - ₹23.65 लाख (टाइगर्स ऑफ कोलकाता)

टॉप-5 बल्लेबाज:

केतन म्हात्रे - ₹26.40 लाख (चेन्नई सिंगम्स) RTM

संजय कनौजिया - ₹24.55 लाख (अहमदाबाद लायंस)

सैफ अली - ₹23.65 लाख (टाइगर्स ऑफ कोलकाता)

योगेश पेनकर - ₹22.45 लाख (फाल्कन राइजर्स हैदराबाद)

फर्दीन काजी - ₹22.30 लाख (बेंगलुरु स्ट्राइकर्स)

टॉप-5 गेंदबाज:

राजेंद्र सिंह - ₹26.10 लाख (बेंगलुरु स्ट्राइकर्स)

अनुराग सरशर - ₹19.20 लाख (चेन्नई सिंगम्स)

विक्की भोईर - ₹12 लाख (फाल्कन राइजर्स हैदराबाद)

निज़ाम अली - ₹9 लाख (अहमदाबाद लायंस)

विवेक शेलार - ₹7 लाख (टाइगर्स ऑफ कोलकाता) टॉप ऑलराउंडर:

विजय पावले - ₹32.50 लाख (माझी मुंबई) RTM

सरोज प्रमाणिक - ₹20.60 लाख (टाइगर्स ऑफ कोलकाता)

प्रवीण कुमार - ₹16.50 लाख (फाल्कन राइजर्स हैदराबाद)

विश्वजीत ठाकुर - ₹15 लाख (फाल्कन राइजर्स हैदराबाद) टीमें और स्क्वॉड- 1. माझी मुंबई कुल खर्च: ₹1,36,95,000; पर्स में शेष: ₹13.05 लाख स्क्वॉड: अभिषेक कुमार डालहोर (रिटेन, 26.65 लाख), विजय पावले (32.50 लाख), एजाज़ बेपारी (16 लाख), थॉमस डायस (10 लाख), बंटी पटेल (8 लाख), गजेंद्र गोस्वामी (5.80 लाख), इज़ाह अहमद (4.40 लाख), कबीर सिंह (3.40 लाख), वेदांत देसाई (3.20 लाख), दर्शन बांडेकर (3 लाख), जिग्नेश राजपूत (3 लाख), एशांत शर्मा (3 लाख), जयदीप भोंडीवाले (3 लाख), राजा कुसुम (3 लाख), महेंद्र चंदन (3 लाख), मनीष वाघमारे (3 लाख), मोहम्मद ज़ीशान (3 लाख), अभिषेक पटेल (3 लाख)

2. चेन्नई सिंगम्स कुल खर्च: ₹1,41,77,000; पर्स में शेष: ₹8.23 लाख स्क्वॉड: जगन्नाथ सरकार (रिटेन, 20.02 लाख), केतन म्हात्रे (26.40 लाख), अनुराग सरशर (19.20 लाख), अंकुर सिंह (11 लाख), राजेश सोरटे (10 लाख), मोहम्मद नदीम (5.50 लाख), आशीष पाल (5.25 लाख), आर्यन खारकर (4 लाख), अमन यादव (3.80 लाख), धीरज सिंह (3.60 लाख), संभाजी पाटिल (3 लाख), नागेश वाडेकर (3 लाख), सरफराज खान (12 लाख), अंकित यादव (3 लाख), मोयउद्दीन शेख (3 लाख), किसान सातपुते (3 लाख), सुनील कुमार (3 लाख), गणेश शिल्लिक्यातर (3 लाख)

3. टाइगर्स ऑफ कोलकाता कुल खर्च: ₹1,40,50,000; पर्स में शेष: ₹9.5 लाख स्क्वॉड: भावेश पवार (रिटेन, 11.05 लाख), सैफ अली (23.65 लाख), सरोज प्रमाणिक (20.60 लाख), रजत मुंडे (15.05 लाख), विवेक शेलार (7 लाख), महेश नांगुडे (7.50 लाख), करण मोरे (5.75 लाख), पवन केने (6.50 लाख), अंकित यादव (6.50 लाख), कृष्णा गवली (8.50 लाख), ऋतिक पाटिल (4.60 लाख), विवेक मोहनान (4.40 लाख), शिवम कुमार (3.80 लाख), हिमांशु पाटिल (3.60 लाख), प्रभजोत सिंह (3 लाख), आरिश खान (3 लाख), फिरदौस आलम (3 लाख), किरण पवार (3 लाख)

4. फाल्कन राइजर्स हैदराबाद कुल खर्च: ₹1,46,60,000; पर्स में शेष: ₹3.4 लाख स्क्वॉड: मंसूर केएल (रिटेन, 4.50 लाख), योगेश पेनकर (22.45 लाख), श्रेयश कदम (19.80 लाख), प्रवीण कुमार (16.50 लाख), विश्वजीत ठाकुर (15 लाख), विक्की भोईर (12 लाख), विशाल यादव (10 लाख), वरुण कुमार (6.75 लाख), नितिन अनिली मतुंगे (6 लाख), संस्कार ध्यानी (4.80 लाख), प्रशांत घरात (4.40 लाख), आकाश गौतम (4.20 लाख), लोकेश (4 लाख), प्रितपाल सिंह (4 लाख), आशीर्वाद ठाकुर (3.20 लाख), रुतिक गजर (3 लाख), पप्पू तोडकर (3 लाख), विक्की पुजारी (3 लाख)

5. श्रीनगर के वीर कुल खर्च: ₹59,80,000; पर्स में शेष: ₹90.2 लाख स्क्वॉड: धनंजय भिंताडे (8 लाख), मैकमिलन गोविंद (3.20 लाख), प्रज्योत आंभिरे (3.20 लाख), हर्ष भोईर (3 लाख), मंगेश वैती (3 लाख), आर्यन नायक (3 लाख), रुद्र पाटिल (3 लाख), हर्ष अडसुल (3 लाख), देवेंद्र काले (3 लाख), राजू मुखिया (3 लाख), दिलीप बिंजवा (3.40 लाख), आदित्य विक्रम (3 लाख), मिनाद मांजरेकर (3 लाख), साहिश म्हात्रे (3 लाख), अमोल निलगुडे (3 लाख), शाहरुख खान (3 लाख), अरविंद कुमार (3 लाख), मोहम्मद राज़ी (3 लाख)।

6. बेंगलुरु स्ट्राइकर्स कुल खर्च: ₹1,43,85,000; पर्स में शेष: ₹6.15 लाख स्क्वॉड: राजेंद्र सिंह (26.10 लाख), फ़र्दीन काज़ी (22.30 लाख), कृष्णा पवार (15.75 लाख), सुमीत ढेकले (15.5 लाख), ओंकार केनी (7 लाख), अमित पांडे (6.50 लाख), विजय कुमार (6.25 लाख), भूषण गोले (6.25 लाख), बडी राजेश नारायण (5.60 लाख), मोहित राठौड़ (5 लाख), इमरोज़ खान (4.2 लाख), दिब्येंदु पॉल (4 लाख), इमदाद पाशा (4 लाख), ओंकार भाद्रिके (3.40 लाख), रविराज गायकवाड़ (3 लाख), प्रदीप मिश्रा (3 लाख), डेविड गोगोई (3 लाख), शाहिद मीर (3 लाख)।

7. दिल्ली सुपरहीरोज कुल खर्च: ₹59,60,000; पर्स में शेष: ₹90.4 लाख स्क्वॉड: प्रथमेश पवार (5.80 लाख), आकाश तारेकर (4.20 लाख), नाशंत कुमार (4 लाख), आकाश जागीद (3.40 लाख), जयेश पाटिल (3.20 लाख), श्रवण मिश्रा (3 लाख), सुभाजीत जाना (3 लाख), तबरेज़ अहमद मुग़ल (3 लाख), आकाश सिंह (3 लाख), मोहम्मदसलीम शाहपुर (3 लाख), पदमेश म्हात्रे (3 लाख), विनायक भोईर (3 लाख), विश्वजीत म्हात्रे (3 लाख), धीरज भोईर (3 लाख), नितेश माली (3 लाख), साहिल लोंगले (3 लाख), फिरोज शेख (3 लाख), अमय पाटिल (3 लाख)।