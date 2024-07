18 साल बाद फिर इरफान पठान ने यूनिस खान को बनाया खिलौना, पाकिस्तानी दिग्गज हो गए बेबस, देखें Video

इरफान पठान और यूनिस खान एक बार फिर शानिवार रात को क्रिकेट की पिच पर उतरे। मौका था वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड्स के फाइनल का। इरफान इंडिया चैंपियंस के लिए खेल रहे थे तो यूनिस पाकिस्तान चैंपियंस के लिए। फाइनल में इरफान ने एक बार फिर यूनिस को उसी तरह की गेंद पर आउट किया जिस तरह से 2006 में ली गई हैट्रिक में आउट किया था। उस समय इरफान की इन स्विंगर यूनिस को छकाती हुई, उनके बल्ले को चकमा देकर पैड पर लगी थी।

इरफान ने वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड्स के फाइनल में एक बार फिर यूनिस को इसी तरह की गेंद में फंसाया। इरफान ने फिर ऑफ स्टंप के इनस्विंग गेंद फेंकी और फिर यूनिस चकमा खा गए। गेंद बल्ले और पैड के बीच से सीधे स्टंप पर जा लगी। यूनिस सिर्फ सात रन ही बना सके।

