IPL Auction 2026: नोएडा सुपर किंग्स के इस खिलाड़ी ने सबको चौंकाया, CSK ने लगाई रिकॉर्ड बोली
उत्तर प्रदेश टी20 लीग में नोएडा सुपर किंग्स के खिलाड़ी प्रशांत वीर (Prashant Veer) को आईपीएल ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ रुपये में खरी ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश टी20 लीग में नोएडा सुपर किंग्स के खिलाड़ी प्रशांत वीर (Prashant Veer) ने आईपीएल ऑक्शन में सबको चौंका दिया है। इसे चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा, जबकि इनका बेस प्राइस महज 30 लाख रुपये था। चेन्नई अपने आईपीएल के इतिहास में किसी भी अनकैप्ड खिलाड़ी को इतना महंगा नहीं खरीदा था।
बता दें, नोएडा सुपर किंग्स का प्रतिनिधित्व करते हुए बाएं हाथ के खिलाड़ी प्रशांत वीर उत्तर प्रदेश टी20 लीग के 10 पारियों में 64.00 के शानदार औसत और 155.34 के स्ट्राइक रेट से 320 रन बनाए थे, जिसमें तीन अर्धशतक शामिल थे। गेंदबाजी में भी उन्होंने 8 विकेट लिए थे। इस दौरान प्रशांत वीर को ‘एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन’ चुना गया था।
CSK के लिए खेलने की जताई थी इच्छा
उत्तर प्रदेश के युवा ऑलराउंडर प्रशांत वीर ने एक पुराने इंटरव्यू में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेलने की इच्छा जताई थी। उन्होंने कहा था, “मुझे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलना बहुत पसंद होगा। मेरा धोनी सर के साथ एक सीजन में खेलने का सपना है। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, खासकर उनकी कूलनेस। वह भी मेरी तरह लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं।”
IPL 2026 मिनी ऑक्शन में उनका यह सपना पूरा हो गया, जब CSK ने उन्हें रिकॉर्ड 14.20 करोड़ रुपये में खरीद लिया। वे IPL इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए। अब प्रशांत वीर को एमएस धोनी के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने और उनसे सीखने का मौका मिलेगा।
