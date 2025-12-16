IPL Auction 2026: नोएडा सुपर किंग्स के इस खिलाड़ी ने सबको चौंकाया, CSK ने लगाई रिकॉर्ड बोली

यूपी के अमेठी के रहनेवाले युवा ऑलराउंडर प्रशांत वीर ने अब तक खेले 9 टी20 मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें उन्होंने 167.16 के स्ट्राइक रेट से 112 रन बनाए और मात्र 6.45 की इकॉनमी रेट से 12 विकेट चटकाए।

CSK के लिए खेलने की जताई थी इच्छा

उत्तर प्रदेश के युवा ऑलराउंडर प्रशांत वीर ने एक पुराने इंटरव्यू में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेलने की इच्छा जताई थी। उन्होंने कहा था, “मुझे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलना बहुत पसंद होगा। मेरा धोनी सर के साथ एक सीजन में खेलने का सपना है। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, खासकर उनकी कूलनेस। वह भी मेरी तरह लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं।”