स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने आईपीएल 2027 के मिनी-ऑक्शन में अपना नाम रजिस्टर कराया है। वो चार साल बाद दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में वापसी कर सकते हैं। वहीं वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग भी आईपीएल का हिस्सा बन सकते हैं।

16 दिसंबर को गोवा में होने वाले मिनी-ऑक्शन के लिए कुल 1220 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। स्टोक्स ने अपना बेस प्राइस दो करोड़ रखा है। 2023 के बाद वापसी की राह पर स्टोक्स स्टोक्स आईपीएल में चार टीमों का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने साल 2017 में राइजिंग सुपर जायंट्स के लिए खेला था। वहीं 2018-21 तक वो राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा थे, जबकि साल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया था।

स्टोक्स पांच सीजन में 935 रन बना चुके हैं। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने 28 विकेट चटकाए हैं। स्टोक्स पर ऑक्शन में बड़ी बोली लग सकती है। उनके पीछे वो फ्रैंचाइजी भाग सकती है, जिन्हें एक कप्तान की तलाश है। स्टोक्स के पास कप्तानी का अच्छा खास अनुभव है।

आर्यवीर सहवाग भी बनेंगे आईपीएल का हिस्सा आर्यवीर सहवाग ने हाल ही में अंडर-19 एशिया कप में भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। सहवाग ने भी अपना नाम मिनी-ऑक्शन में डाला है।