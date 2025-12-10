IPL 2026 Auction: आईपीएल नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन होगा? इन 5 स्टार्स पर होंगी सभी की नजरें

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IPL फ्रेंचाइजी की जेब में बहुत सारा पैसा है। ऐसे में कुछ ऐसे खिलाड़ी होंगे, जिन्हें अगले हफ्ते अचानक करोड़पति बनने की खुशी मिल सकती है। आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में उन पर पैसों की बारिश हो सकती है।

ऑक्शन में फ्रेंचाइजियां खिलाड़ी की क्वालिटी से ज्यादा यह देखेंगी कि कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा जरूरत वाले रोल निभा सकता है। इसका मतलब है कि ऑलराउंड स्टार और टॉप-क्वालिटी फिनिशर और पेस बॉलर की हमेशा डिमांड रहेगी। IPL 2026 ऑक्शन में सबसे ज्यादा बोली पाने वाले लीडिंग कैंडिडेट कौन हैं? आइए एक नजर डालते हैं।

कैमरून ग्रीन इस ऑक्शन में सबसे ज्यादा पैसे पाने वाले लीडिंग कैंडिडेट कैमरन ग्रीन हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर T20 क्रिकेट के लीडिंग टैलेंट में से एक हैं। चोट के कारण एक सीजन मिस करने के बाद, शायद लिस्ट में सबसे अच्छे खिलाड़ी के तौर पर वापसी कर रहे हैं। इसके अलावा, उन्होंने प्योर बैटर के तौर पर साइन अप किया जा सकता है।

2023 सीजन के बाद, जहां उनका एवरेज 50.22 था और स्ट्राइक रेट 160 से ज्यादा था। ग्रीन का 20 प्लस करोड़ में खरीदा जाना लगभग तय है और कोलकाता नाइट राइडर्स या चेन्नई सुपर किंग्स अपने मिडिल ऑर्डर की जरूरतों के हिसाब से बड़ी बोली लगा सकती हैं।

मथीशा पथिराना चेन्नई सुपर किंग्स ने रिलीज कर फैंस को एक सरप्राइज दिया। पथिराना को ऑक्शन में डेथ-बॉलिंग के लीडिंग ऑप्शन के तौर पर देखा जा सकता है। अपनी मर्जी से यॉर्कर डालने में काबिल, पथिराना 2025 के शांत सीजन से वापसी करने वाले हैं। CSK अपने श्रीलंकाई स्टार को वापस ले सकती है, लेकिन उन्हें उन टीमों से भी मुकाबला करना होगा, जिन्होंने 2025 में डेथ बॉलिंग में संघर्ष किया था।

रवि बिश्नोई सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी रवि बिश्नोई हो सकते हैं। भारतीय टीम के एक क्वालिटी लेग-स्पिनर, जो अगर उसे सही माहौल मिले तो चमकेगा जरूर। KKR को तीन-तरफा स्पिन अटैक में दिलचस्पी हो सकती है। CSK को जडेजा-अश्विन की जोड़ी के बाद नूर अहमद के लिए एक पार्टनर की जरूरत है। सनराइजर्स हैदराबाद को स्पिन बॉलिंग में मदद की जरूरत है। ऐसे में वह आसानी से 15 प्लस करोड़ में जा सकते हैं।

वेंकटेश अय्यर भारतीय बैट्समैन में जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचेंगे, उनमें दो मुख्य नाम हैं, पृथ्वी शॉ और वेंकटेश अय्यर। शॉ पिछले सीजन में नहीं बिके थे। इस बीच, अय्यर को यकीनन ज्यादा पैसा मिल सकता है। वह अब प्योर बैटर हैं, उनकी बॉलिंग पिछले कुछ सालों में कम हुई है, लेकिन ऐसी काफी टीमें हैं जो उन्हें अपने मिडिल ऑर्डर को स्टेबल करने के लिए वेंकटेश का इस्तेमाल कर सकती हैं।