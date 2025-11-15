Language
    IPL 2026 RR Retention and Release List: राजस्थान ने संजू सैमसन को किया ट्रेड, इस खिलाड़ी को भेजा दिल्ली, देखें पूरी लिस्ट

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 06:04 PM (IST)

    IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स ने अपने कप्तान संजू सैमसन को ट्रेड कर दिया है। टीम में रवींद्र जडेजा की वापसी हुई है जिन्होंने आईपीएल की शुरुआत इसी फ्रेंचाइजी के साथ की थी। 

    राजस्थान रॉयल्स ने जारी की लिस्ट

    स्पोर्ट्सडेस्क, नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियरलीग (आईपीएल) के पहले सीजन का खिताब अपने नाम करने वाली राजस्थान रॉयल्स में इस बार बड़े बदलाव होने की खबरें थी जो सच साबित हुई है। बीते कुछ दिनों से खबरें थीं कि टीम ने अपने कप्तान संजूसैमसन को चेन्नई सुपरकिंग्स के साथ ट्रेड किया है। इसके बदले चेन्नई ने अपने सबसे पुराने खिलाड़ियों में से एक रवींद्रजडेजा को राजस्थान भेज दिया है। शनिवार सुबह दोनों फ्रेंचाइजियों ने इसकी पुष्टि कर दी। 

    अब साफ हो गया है कि संजू चेन्नई के लिए खेलेंगे और जडेजा राजस्थान के लिए। जडेजा के अलावा चेन्नई ने इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन को भी ट्रेड किया है। इसके अलावा टीम ने नीतीश राणा को दिल्ली कैपिटल्स को दे दिया है। नीतीश की फीस 4.5 करोड़ ही रहेगी। संजू सैमसन बीते सीजन कुछ मैच खेले नहीं थे और तभी से ये लग रहा था कि वह टीम का साथ छोड़ सकते हैं। राजस्थान अब 16.5 करोड़ रुपये लेकर नीलामी में उतरेगी।  

    जडेजा ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत राजस्थान के साथ ही की थी और अब वह इसी टीम में वापस आ गए हैं। 

    रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट

    रिटेन खिलाड़ी

    यशस्वी जायसवाल, शिमरॉन हेटमायर, वैभव सूर्यवंशी, लुहान डी प्रिटोरियस, शभुम दुबे, डोनोवान फरेरा (ट्रेड), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा (ट्रेड), सैम करन, रियान पराग, जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे,क्वेन मफाका, युद्धवीर सिंह

    रिलीज खिलाड़ी

    कुणाल राठौर, नीतीश राणा (ट्रेड), संजू सैमसन (ट्रेड), वानिंदु हसारंगा, महीश तीक्षणा, फजलहक फारूकी, अशोक शर्मा, कुमार कार्तिकेय, आकाश मधवाल

     