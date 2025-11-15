IPL Retentions Live Streaming: आईपीएल 2026 रिटेंशन की लाइव स्ट्रीमिंग से लेकर वो सबकुछ जो आपको जानना चाहिए
आखिरी दिन आ गया है। सभी 10 इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) फ्रेंचाइजियों को शनिवार, 15 नवंबर तक अपने रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की अंतिम सूची जमा करनी होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि टीमें कितने खिलाड़ियों को रिटेन करती हैं और कितने प्लेयरों को बाहर का रास्ता दिखाती यानी रिलीज करती हैं।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आखिरी दिन आ गया है। सभी 10 इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) फ्रेंचाइजियों को शनिवार, 15 नवंबर तक अपने रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की अंतिम सूची जमा करनी होगी। कई मार्की खिलाड़ियों की किस्मत का फैसला होगा और यह देखना दिलचस्प होगा कि नीलामी में किसे वापस लाया जाएगा। रिटेंशन की समय सीमा से पहले 10 खिलाड़ियों को ट्रेड किया जा चुका है।
इसमें संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा की सबसे बड़ी ट्रेड शामिल रही। पांच बार की आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स से संजू सैमसन को खरीदा। वहीं, राजस्थान ने रवींद्र जडेजा और सैम करन को ट्रेड किया। मुंबई इंडियंस ने तीन खिलाड़ियों को ट्रेड के जरिए अपने स्क्वाड में जोड़ा। इनमें शार्दुल ठाकुर, रदरफोर्ड और मार्कंडे शामिल हैं।
आईपीएल की जरूरी जानकारी
बता दें कि 16 दिसंबर को अबू धाबी में आईपीएल 2026 की मिनी निलामी होगी। मिनी निलामी होने के चलते टीमें ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को रिटेन करने पर ध्यान देंगी, जिससे उनका टीम संयोजन न खराब हो। एक टीम में अधिकतम 25 खिलाड़ी हो सकते हैं और कुल मैच फीस 120 करोड़ हो सकती है।
यह भी ध्यान देने योग्य है कि टीमें आईपीएल 2026 के लिए अपनी रिटेंशन सूची की घोषणा करने के बाद भी ट्रेड कर सकती हैं। आईपीएल 2025 के फाइनल के एक दिन बाद 4 जून को खुलने वाली ट्रेडिंग विंडो, आईपीएल नीलामी से एक सप्ताह पहले तक खुली रहेगी।
आईपीएल 2026 रिटेंशन कब होगा?
आईपीएल 2026 रिटेंशन शनिवार, 15 नवंबर को शाम 5 बजे पर होगा। इसका प्रसारण भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में पहले टेस्ट के दूसरे दिन की आखिरी गेंद फेंके जाने के साथ ही शुरू हो जाएगा।
आईपीएल 2026 रिटेंशन का लाइव प्रसारण कैसे देख सकते हैं?
फैंस आईपीएल 2026 रिटेंशन का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।
आईपीएल 2026 रिटेंशन की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?
आईपीएल 2026 रिटेंशन को जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।
यह भी पढे़ं- IPL 2026 Trade: संजू सैमसन-रवींद्र जडेजा की ब्लॉकबस्टर डील हुई कंफर्म, कुल 10 खिलाड़ी हुए ट्रेड; यहां देखें पूरी लिस्ट
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।