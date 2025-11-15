IPL Retentions Live Streaming: आईपीएल 2026 रिटेंशन की लाइव स्ट्रीमिंग से लेकर वो सबकुछ जो आपको जानना चाहिए

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आखिरी दिन आ गया है। सभी 10 इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) फ्रेंचाइजियों को शनिवार, 15 नवंबर तक अपने रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की अंतिम सूची जमा करनी होगी। कई मार्की खिलाड़ियों की किस्मत का फैसला होगा और यह देखना दिलचस्प होगा कि नीलामी में किसे वापस लाया जाएगा। रिटेंशन की समय सीमा से पहले 10 खिलाड़ियों को ट्रेड किया जा चुका है।

इसमें संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा की सबसे बड़ी ट्रेड शामिल रही। पांच बार की आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स से संजू सैमसन को खरीदा। वहीं, राजस्थान ने रवींद्र जडेजा और सैम करन को ट्रेड किया। मुंबई इंडियंस ने तीन खिलाड़ियों को ट्रेड के जरिए अपने स्क्वाड में जोड़ा। इनमें शार्दुल ठाकुर, रदरफोर्ड और मार्कंडे शामिल हैं।

आईपीएल की जरूरी जानकारी बता दें कि 16 दिसंबर को अबू धाबी में आईपीएल 2026 की मिनी निलामी होगी। मिनी निलामी होने के चलते टीमें ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को रिटेन करने पर ध्यान देंगी, जिससे उनका टीम संयोजन न खराब हो। एक टीम में अधिकतम 25 खिलाड़ी हो सकते हैं और कुल मैच फीस 120 करोड़ हो सकती है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि टीमें आईपीएल 2026 के लिए अपनी रिटेंशन सूची की घोषणा करने के बाद भी ट्रेड कर सकती हैं। आईपीएल 2025 के फाइनल के एक दिन बाद 4 जून को खुलने वाली ट्रेडिंग विंडो, आईपीएल नीलामी से एक सप्ताह पहले तक खुली रहेगी।