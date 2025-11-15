IPL 2026 RCB Retain and Released Player List: आरसीबी ने किया बड़ा फैसला, तूफानी बल्लेबाज को किया रिलीज, देखिए पूरी लिस्ट
मौजूदा विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के लिए ये काफी अहम है क्योंकि इस साल टीम को नया मालिक भी मिलेगा और टीम को अपने मैच बेंगलुरू से बाहर खेलेगी। इस सीजन से पहले टीम ने अपने दो बड़े विदेशी खिलाड़ियों को रिलीज करने का फैसला किया है।
स्पोर्ट्सडेस्क, नई दिल्ली। पिछले साल अपना पहला आईपीएल जीतने वाली रॉयलचैलेंजर्सबेंगलुरू की टीम इस बार खिताब बचाने की कोशिश करेगी। ये काम उसके लिए आसान नहीं होगा क्योंकि एक तो टीम का मालिकाना हक बदलने वाला है और दूसरा उसके मैच बेंगलुरू की जगह पुणे में खेले जाएंगे।
विराट कोहली, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा जैसे खिलाड़ियों का रिटेन किया गया है। हालांकि, टीम ने अपने तूफानी बल्लेबाज लियाम लिंविंगस्टन को रिलीज कर दिया। लुंगी एंगिडी को भी टीम ने रिलीज कर दिया है।
रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट
रिटेन खिलाड़ी
रजत पाटीदर (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पांड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारिया शेफर्ड, जैकब बेथल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रासिख सलाम, अभिनंदन सिंह, सुयश शर्मा
रिलीज खिलाड़ी
मयंक अग्रवाल
स्वास्तिक चिकारा
टिम सेइफर्ट
लियम लिविंगस्टन
मनोज भांदगे
लुंगी एंगिडी
ब्लेसिंग मुजरबानी मोहित राठी
