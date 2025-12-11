IPL 2026 में जलवा दिखा सकते हैं बिहार के 4 और लाल, सामने आ गई लिस्ट

जागरण संवाददाता, पटना। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL) में प्रदेश के चार और खिलाड़ी अपना जलवा बिखेर सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सुपौल के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मो. इजहार, औरंगाबाद के विकेट कीपर बल्लेबाज बिपिन सौरभ, मोतिहारी के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज साबिर खान और गोपालगंज के तेज गेंदबाज शाकिब हुसैन नीलामी में शामिल होंगे। अगर इन्हें कोई खरीदार मिलता है, तो प्रदेश की प्रतिभा टी-20 के सबसे बड़े मंच पर दिखेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मो. इजहार पहली बार नीलामी में शामिल होंगे। बिपिन सौरभ और साबिर पहले भी नीलामी में शामिल हुए थे, पर उन्हें खरीदार नहीं मिला था। शाकिब हुसैन को दो वर्ष पहले बेस प्राइज 20 लाख में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था, हालांकि वे एक भी मैच नहीं खेल पाए थे।

बिपिन सौरभ और शाकिब हुसैन बिहार रणजी टीम का भी हिस्सा हैं। इनके अलावा राज्य के पांच और खिलाड़ी टी-20 में अपने प्रदर्शन से चर्चा में रहे हैं। इस वर्ष आइपीएल में भारतीय टीम के सदस्य रहे ईशान किशन, मुकेश कुमार और आकाशदीप के साथ वैभव सूर्यवंशी एवं अनुकूल राय भी दिखेंगे।

बिहार ग्रामीण क्रिकेट लीग के लिए पटना में ट्रायल 14 से दूसरी ओऱ, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में चल रहे बिहार ग्राणी क्रिकेट लीग का ट्रायल 14 से 17 दिसंबर तक पटना के शाखा मैदान राजेंद्रनगर एवं लक्ष्य क्रिकेट अकादमी केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग में आयोजित होगा। उद्घाटन पटना जिला क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव व बीसीए के जिला प्रतिनिधि राजेश कुमार एवं बीसीएल गवर्निंग काउंसिल के संयोजक ज्ञानेश्वर गौतम संयुक्त रूप से करेंगे।