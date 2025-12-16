Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
    LIVE BLOG

    IPL 2026 Auction Live Update: अबू धाबी में आज सजेगी खिलाड़ियों की मंडी, मिनी ऑक्शन में KKR-CSK के पर्स से बदलेगा खेल!

    IPL 2026 Mini Auction Live: आज अबू धाबी में आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन दोपहर 2:30 बजे से होगा, जहाँ देश-विदेश के खिलाड़ी फ्रेंचाइजियों की नजरों में होंगे। 31 मार्च 2026 से शुरू होने वाले 19वें सीजन के लिए यह नीलामी महत्वपूर्ण है, जिसमें लगभग 350 खिलाड़ियों में से केवल 77 को जगह मिलेगी।
     

    By Priyanka Joshi Tue, 16 Dec 2025 08:44 AM (IST)
    IPL 2026 Auction Live Update: अबू धाबी में आज सजेगी खिलाड़ियों की मंडी, मिनी ऑक्शन में KKR-CSK के पर्स से बदलेगा खेल!

    IPL 2026 Auction Live: अबू धाबी में आज सजेगी खिलाड़ियों की मंडी

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Indian Premier League Mini Auction 2026 Live: आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन का आज दिन है और अबू धाबी में आज सच-मुच खिलाड़ियों की सजी-धजी मंडी लगने वाली है। दोपहर 2:30 बजे से शुरू होने वाले इस ऑक्शन में देश-विदेश के नामी खिलाड़ी फ्रेंचाइजियों की नजरों में होंगे और हर टीम अपनी जरूरत के मुताबिक सबसे बेहतरीन डील करने की कोशिश करेगी।

    31 मार्च 2026 से शुरू होने वाले आईपीएल के 19वें सीजन से पहले यह मिनी ऑक्शन टीमों के लिए बेहद अहम है। नीलामी में करीब 359 खिलाड़ियों की किस्मत हथौड़े की चोट से बनेगी या बिगाड़ेगी। इनमें से केवल 77 वो लकी प्लेयर होंगे, जिन्हें आईपीएल 2026 के लिए किसी न किसी टीम में जगह मिलेगी।

    मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पास 64.3 करोड़ रुपये का भारी-भरकम पर्स है। माना जा रहा है कि आज की बोली का रुख काफी हद तक KKR तय कर सकती है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) भी 43.4 करोड़ रुपये के साथ कई बड़े खिलाड़ियों पर हाथ आजमा सकती है। 

    आज ऑक्शन में उतरने वाली टीमों का पर्स

    कोलकाता नाइट राइडर्स – 64.3 करोड़

    चेन्नई सुपर किंग्स – 43.4 करोड़

    सनराइजर्स हैदराबाद – 25.5 करोड़

    लखनऊ सुपर जायंट्स – 22.95 करोड़

    दिल्ली कैपिटल्स – 21.8 करोड़

    रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु – 16.4 करोड़

    राजस्थान रॉयल्स – 16.05 करोड़

    गुजरात टाइटंस – 12.9 करोड़

    पंजाब किंग्स – 11.5 करोड़

    मुंबई इंडियंस – 2.75 करोड़

    16 Dec 20258:52:19 AM

    Indian Premier League Auction 2026 Live: किसके पर्स में कितने रुपये?

    कोलकाता नाइट राइडर्स – 64.3 करोड़

    चेन्नई सुपर किंग्स – 43.4 करोड़

    सनराइजर्स हैदराबाद – 25.5 करोड़

    लखनऊ सुपर जायंट्स – 22.95 करोड़

    दिल्ली कैपिटल्स – 21.8 करोड़

    रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु – 16.4 करोड़

    राजस्थान रॉयल्स – 16.05 करोड़

    गुजरात टाइटंस – 12.9 करोड़

    पंजाब किंग्स – 11.5 करोड़

    मुंबई इंडियंस – 2.75 करोड़

    16 Dec 20258:50:47 AM

    IPL 2026 Mini Auction Live: कहां देख सकते हैं आईपीएल 2026 ऑक्शन लाइव?

    आईपीएल 2026 ऑक्शन की शुरुआत दोपहर 2:30 बजे से अबू धाबी में होनी है। इसका सीधा प्रसारण Star Sports Network पर किया जाएगा। वहीं, फैंस इसकी लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar एप और वेबसाइट पर देख सकते हैं।

    16 Dec 20258:44:15 AM

    IPL 2026 Auction Live Update: लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है

    नमस्कार और स्वागत है आईपीएल 2026 ऑक्शन के लाइव ब्लॉग में। आज आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन अबू धाबी में होना है। दोपहर 2:30 बजे से सभी 10 टीमें खिलाड़ियों पर बोली लगाती नजर आएंगी। ऑक्शन 10 फ्रेंचाइजियों के लिए 77 खिलाड़ियों की स्लॉट्स के लिए शुरू होने वाला है। कुल खर्च की सीमा 237.55 करोड़ रुपये रखी गई है। 