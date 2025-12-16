Izaz Sawariya IPL Auction: इंस्टाग्राम रील ने बदल दी किस्मत! 20 साल का अनजान लेग स्पिनर क्या बनेगा आईपीएल का नया सेंसेशन?
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Who is Izaz Sawariya IPL 2026 Auction: भारत में इंस्टाग्राम का चसका सिर चढ़कर बोल रहा है। हर कोई रील्स बना रहा है, पोस्ट कर रहा है और लाइक्स, कमेंट्स की दुनिया में खोया हुआ है।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन रील्स के जरिए आपकी किस्मत खुल सकती है? और सिर्फ इतना ही नहीं… ये रील्स आपको सीधे आईपीएल में खेलने का मौका भी दिला सकती हैं! ये कोई मजाक नहीं हैं, बल्कि ऐसा सही में होने जा रहा है। आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन जो कि आज यानी 16 दिसंबर को अबू धाबी में होना है, वहां 20 साल का एक ऐसा अनजान लेग स्पिनर भी नीलामी लिस्ट में शामिल है, जिसे कोई प्रोफेशनल क्रिकेट का अनुभव नहीं। वो अनजान लेग स्पिनर इंस्टाग्राम रील के जरिए आईपीएल ऑक्शन के मंच तक पहुंचा है। उस खिलाड़ी की उम्र 20 साल है और उसका नाम इजाज सावारिया हैं।
Izaz Sawariya IPL 2026 Auction: कौन हैं इजाज सावारिया?
दरअसल, आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन में कुल 359 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन किया है, जिसमें ज्यादातर ध्यान अंतरराष्ट्रीय और इंडिया-कैप्ड खिलाड़ियों पर रहेगा। साथ ही उन खिलाड़ियों पर जो घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। लेकिन इस लिस्ट में एक नाम ऐसा है जो खासा अलग है और उसकी चर्चा अभी तक ज्यादा नहीं हुई है।
ये है 20 साल का लेग स्पिनर इजाज सावारिया, जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से रजिस्टर्ड हैं। इजाज अनकैप्ड स्पिनर्स की आखिरी सेट (Player No. 265) में शामिल हैं। यह थोड़ा चौंकाने वाला है क्योंकि इजाज को कोई प्रोफेशनल मैच अनुभव नहीं है। उन्होंने न तो भारत के किसी स्तर पर खेला है और न ही राजस्थान की किसी लेवल की टीम का हिस्सा रहे हैं। इसके बाद ये चर्चा हो रही है कि तो आखिर इजाज कौन हैं और वह ऑक्शन में कैसे आए?
बता दें कि इजाज 20 साल के हैं और पिछले करीब एक साल से इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स के जरिए अपने नेट सेशंस शेयर कर रहे हैं। अक्सर कैमरा स्टंप्स के पीछे रखकर शूट किया जाता है, जिससे उनके लेग स्पिन गेंदबाजी का फ्रंट-व्यू मिलता है। सावारिया ने धीरे-धीरे इंस्टाग्राम पर अपनी पहचान बनाई। उनके कई वीडियो वायरल हुए हैं। उनके सबसे वायरल रील को 50 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जबकि दो बाकी रील्स को 25 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया।
कई प्रोफेशनल क्रिकेटर्स ने उनके वीडियो पर कमेंट किया और उनकी शानदार गेंदबाजी की तारीफ की। इंग्लैंड वर्ल्ड कप विजेता आदिल राशिद, आयरलैंड के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी सिमी सिंह और दिल्ली कैपिटल्स व उत्तर प्रदेश के लेग स्पिनर विप्रज निगम भी उनके फॉलोअर्स में शामिल हैं और अक्सर कमेंट करते रहते हैं।
इजाज जयपुर, राजस्थान के रहने वाले हैं और संस्कार अकादमी में ट्रेनिंग लेते हैं। पिछले महीने उन्होंने Red Bull के एक सेशन में हिस्सा लिया, जो राजस्थान रॉयल्स के स्पीडस्टर टैलेंट हंट प्रोग्राम का हिस्सा भी है।
पंजाब किंग्स ने इजाज सावारिया का ऑक्शन में भरा नाम
ईएसपीएनक्रिकइन्फो से बातचीत में इजाज (Izaz Sawariya) ने कहा,
मैंने रील डालना शुरू किया। पहले मैं बैटिंग की रील डालता था, लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा कि बॉलिंग की रील डाल, तब मैंने बॉलिंग की वीडियो डालनी शुरू की। आदिल राशिद इंग्लैंड के प्लेयर है उन्होंने मेरी रील पर कमेंट किया, वहां से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और मैंने और रील डालना शुरू किया। मैं हर दिन प्रैक्टिस के बाद थोड़ी-छोड़ी रील बनाता था। हर दो-तीन दिन के गैप में मैं रोज रील शेयर करता था। ऐसे ही चलता रहा 7-8 महीने हुए, फिर सीएसके का मुझे कॉल आया, पंजाब किंग्स का मुझे कॉल आया और उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला और फिर उन्होंने मेरा फॉर्म भरा और ऑक्शन में उन्होंने मेरा नाम डलवाया।
इजाज सावारिया
