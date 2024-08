IPL 2025 Mega Auction बंद करने की मांग, शाहरुख-वाडिया के बीच हुई बहस; IPL Owners- BCCI Meeting की खास बातें

राजस्थान रॉयल्स से मनोज बादले और रंजीत बर्थाकुर, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से प्रथामेश मिश्रा, चेन्नई सुपर किंग्स से कासी विश्वनाथन और रूपा गुरुनाथ, गुजरात टाइटन्स से अमित सोनी, जबकि मुंबई इंडियंस के मालिकों ने ऑनलाइन हिस्सा लिया।

वाडिया और एसआरके के बीच मेगा नीलामी के मुद्दे पर गर्मागर्म बहस हुई। हालांकि, दिल्ली कैपिटल्स के निदेशक पार्थ जिंदल ने कहा कि बैठक से कोई वास्तविक परिणाम नहीं निकला, क्योंकि टीमों ने सभी मुद्दों पर अपने मत बनाए रखे। जिंदल ने कहा कि कोई वास्तविक परिणाम नहीं निकला। यह सिर्फ सभी मालिकों से अलग-अलग दृष्टिकोण सुनने के लिए था और बीसीसीआई ने हमारी बात सुनी है और अब वे हमें सभी नियम बताएंगे। उम्मीद है कि अगस्त के अंत तक हमें अगले सत्र के नियम पता चल जाएंगे।

BCCI on Wednesday organized a constructive dialogue with the owners of the 10 franchises on various subjects pertaining to the upcoming season of the #TATAIPL.

