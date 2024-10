IPL 2025: सनराइजर्स हैदराबाद को लगा बड़ा झटका, आईपीएल 2025 से पहले इस दिग्गज ने छोड़ा टीम का साथ

यह भी पढ़ें: IPL 2025: मयंक यादव करोड़पति बनने को तैयार, नीतीश रेड्डी भी होंगे मालामाल

उन्होंने आगे कहा कि मैं दक्षिण अफ्रीका में SA20 में सनराइजर्स ईस्टर्न केप के साथ काम करना जारी रखूंगा। इस साल की शुरुआत में स्टेन ने निजी कारणों से आईपीएल 2024 के लिए खुद को अनुपलब्ध कर लिया था और सनराइजर्स ने मुख्य कोच डेनियल विटोरी के साथ काम करने के लिए न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर जेम्स फ्रैंकलिन को अपना गेंदबाजी कोच बनाया था।

इसके साथ ही स्टेन ने अपने करियर के दौरान आईपीएल में डेक्कन चार्जर्स, आरसीबी, सनराइजर्स, गुजरात लायंस का प्रतिनिधित्व किया था। डेल ने आखिरी बार कुछ साल बाद सनराइजर्स गेंदबाजी कोच नामित होने से पहले 2020 में आरसीबी का प्रतिनिधित्व किया था। एसआरएच में अपने कार्यकाल के दौरान, स्टेन ने कई भारतीय तेज गेंदबाजों का मार्गदर्शन किया, उनमें से एक उमरान मलिक हैं।

Cricket announcement.

A big thank you to Sunrisers Hyderabad for my few years with them as bowling coach at the IPL, unfortunately, I won’t be returning for IPL 2025.

However, I will continue to work with Sunrisers Eastern Cape in the SA20 here in South Africa. 🇿🇦

Two time…— Dale Steyn (@DaleSteyn62) October 16, 2024