स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम बुधवार को गुवाहाटी में वेस्‍टइंडीज के खिलाफ दूसरा वनडे खेलने उतरेगी, तो उसका इरादा सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने का होगा। शुभमन गिल के नेतृत्‍व वाली भारत ने तिरुअनंतपुरम में खेले गए पहले वनडे को 8 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई।

वेस्‍टइंडीज ने तिरुअंनतपुरम में पहले बल्‍लेबाजी करके निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 295 रन बनाए। जवाब में भारत ने विराट कोहली (139*) और शुभमन गिल (110) के शतकों के दम पर 41.4 ओवर में दो विकेट खोकर लक्ष्‍य हास‍िल किया। ऐसे में बारसपारा स्‍टेडियम में भारतीय टीम अपने विनिंग कॉम्बिनेशन में बदलाव करेगी, यह देखने वाली बात होगी।

गिल पहले ही दे चुके हैं संकेत भारतीय टीम के कप्‍तान शुभमन गिल ने पहले वनडे में ही संकेत दे दिया कि वो अपनी टीम में बल्‍लेबाजी में गहराई चाहते हैं। वो नंबर-8 के बल्‍लेबाज की तलाश में हैं, जो उपयोगी योगदान दे सके। ऐसे में भारतीय ऑलराउंडर्स की जिम्‍मेदारी बढ़ जाती है। नमन धीर ने पहले वनडे में पांच ओवर डाले और 33 रन दिए।

हालांकि, उन्‍हें बल्‍लेबाजी का मौका नहीं मिला तो धीर को बाहर बैठाना मुश्किल है। भारत ने पहले वनडे में छह गेंदबाजों का उपयोग किया, जिसमें नीतिश कुमार रेड्डी सबसे महंगे रहे। उन्‍होंने पांच ओवर में 45 रन खर्च किए। रेड्डी को नई गेंद थमाई गई, लेकिन वो इसका लाभ नहीं उठा सके और 18 रन खर्च कर दिए।

रेड्डी का कटेगा पत्‍ता नीतिश कुमार रेड्डी को दूसरे वनडे में मौका मिलेगा या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। हां, चूकि भारत का तेज गेंदबाजी विभाग पहले वनडे में सफल नजर नहीं आया तो मोहम्‍मद सिराज की वापसी संभव है। ऐसे में देखना होगा कि उनकी जगह किसका पत्‍ता कटेगा। भारत सीरीज जीतना चाहता है तो विशेषज्ञ गेंदबाज के टीम में होने से मजबूती मिलेगी।