स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच बुधवार को गुवाहाटी के बारसपरा स्‍टेडियम में तीन मैचों की सीरीज का दूसरा वनडे खेला जाएगा। यह मुकाबला डे/नाइट होगा। शुभमन गिल के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम की कोशिश वनडे सीरीज अपने नाम करने की होगी।

वहीं, शाई होप की अगुवाई वाली वेस्‍टइंडीज की टीम सीरीज बराबर करने के लिए अपना पूरा जोर लगाती हुई नजर आएगी। याद दिला दें कि तिरुअनंतपुरम में खेले गए पहले वनडे को भारत ने 8 विकेट से जीता था। भारत की तरफ से विराट कोहली और कप्‍तान शुभमन गिल ने शतक जमाए थे। रोहित शर्मा 32 रन बनाकर आउट हुए थे।