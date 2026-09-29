बता दें कि 32 साल के जस्टिन ग्रीव्‍स ने पहले वनडे में वेस्‍टइंडीज को शानदार शुरुआत दिलाई थी। उन्‍होंने ब्रेंडन किंग के साथ पहले विकेट के लिए 135 रन की शतकीय साझेदारी की थी। वेस्‍टइंडीज के लिए यह खबर बेहद दुखद है क्‍योंकि उसके लिए दूसरा वनडे करो या मरो की स्थिति का है।

कौन करेगा ओपनिंग

वेस्‍टइंडीज की टीम युवा ज्‍वेल एंड्रयू को दूसरे वनडे में ओपनिंग पर भेज सकती है। वेस्‍टइंडीज की कोशिश सीरीज 1-1 से बराबर करने की होगी। वेस्‍टइंडीज ने 24 साल से भारत में कोई वनडे सीरीज नहीं जीती है और उसके पास गोल्‍डन चांस है कि सीरीज यहां जीत सके। मगर भारतीय टीम के फॉर्म को देखते हुए यह काम आसान नहीं होगा।