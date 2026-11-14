IND vs NZ 5th ODI: गुरनूर बराड़ की जगह कौन? कुलदीप का कटेगा पत्ता! पांचवें वनडे में बदली दिखेगी भारत की प्लेइंग 11
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवां व अंतिम वनडे रविवार को माउंट मॉनगनुई में खेला जाएगा। भारत अपनी प्लेइंग 11 में कई बदलाव कर सकता है।
HighLights
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवां वनडे
भारत सीरीज 3-1 से अपने कब्जे में करना चाहेगा
भारत अपनी प्लेइंग 11 में कई बदलाव कर सकता है
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार को माउंट मॉनगनुई में पांचवां व अंतिम वनडे खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर के नेतृत्व वाली भारतीय टीम को चौथे वनडे में 244 रन की शर्मनाक शिकस्त झेलनी पड़ी थी। अब मेहमान टीम की कोशिश दमदार वापसी करते हुए सीरीज 3-1 से अपने नाम करने की होगी।
भारतीय टीम ने शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज से पहले कुछ बड़े बदलाव किए, जिसके बाद पांचवें वनडे में भारत की प्लेइंग 11 में बदलाव होना तय हैं। भारत को पांचवें वनडे में गुरनूर बराड़ की सेवाएं नहीं मिल सकेंगी क्योंकि वो वेलिंगटन में टेस्ट स्क्वाड से जुड़ेंगे। कुलदीप यादव को टेस्ट टीम से रिलीज कर दिया गया है।
कुलदीप का चौथे वनडे में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था, जिसके चलते उन्हें पांचवें वनडे में जगह मिलना मुश्किल है। मोहम्मद सिराज को आखिरी वनडे में प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है।
कौन करेगा ओपनिंग?
भारत ने चौथे वनडे में रोहित शर्मा के साथ रुतुराज गायकवाड़ को ओपनिंग पर भेजा था। हालांकि, यह जोड़ी कोई कमाल नहीं कर सकी। ऐसे में संभावना है कि ईशान किशन को रोहित शर्मा के साथ आजमाया जा सकता है ताकि लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन तैयार हो सके। वैसे, रुतुराज गायकवाड़ मिडिल ऑर्डर में सहज हो पाएंगे या नहीं, यह भी देखने लायक होगा।
ऐसे में तिलक वर्मा को प्लेइंग 11 में मौका मिलने की संभावना बढ़ जाती है। भारत चाहेगा कि उसके बल्लेबाज जिम्मेदारी उठाकर बल्लेबाजी करें ताकि न्यूजीलैंड को सीरीज बराबर करने का मौका नहीं मिले।
गेंदबाजी अटैक क्या होगा
कुलदीप यादव के बाहर होने पर स्पिन विभाग की जिम्मेदारी अक्षर पटेल और नमन धीर के कंधों पर आ सकती है। इसके अलावा तेज गेंदबाजी का भार आकिब नबी, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह के कंधों पर दिखाई दे सकता है।
पांचवें वनडे के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11 इस प्रकार है:
रोहित शर्मा, ईशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, अक्षर पटेल, आकिब नबी, मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर और अर्शदीप सिंह।
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