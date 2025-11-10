विश्व कप जीतने के बाद भी बदल जाएगा भारतीय महिला टीम का कोच, विदेशी शख्स लेगा जगह!

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब पहली बार जीतने वाली भारतयी महिला क्रिकेट टीम को नया कोच मिलने वाला है। बीसीसीआई ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और एक शख्स से बात भी चल रही है। भारत ने नवी मुंबई के डी वाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया था और पहली बार खिताबी जीत हासिल की थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बीसीसीआई टीम के स्ट्रैंग्थ एंड कंडीशनिंग को कोच को बदलने की सोच रहा है और इसके लिए वह विदेशी कोच पर नजरें टिकाए हुए है। इस समय बांग्लादेश टीम के साथ काम कर रहे नाथन केली से बीसीसीआई की बात चल रही है और समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मानें तो वह इस काम के लिए चुन जा सकते हैं। जो भी चुना जाएगा वह बेंगलुरू स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में काम करेगा।

बीसीसीआई की प्लानिंग टीम के मौजूदा स्ट्रैंग्थ एंड कंडीशनिंग कोच हर्षा ने शानदार काम किया है। हालांकि, वर्ल्ड कप के बाद उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और बीसीसीआई ने उनके लिए कुछ और सोचा है इसलिए वह उनके अनुबंध को आगे नहीं बढ़ा रही है। बांग्लादेश की टीम के साथ काम करने के अलावा नाथन ने न्यू साउथ वेल्स की फर्स्ट क्लास टीम के साथ बतौर सहायक कोच काम कर चुके हैं। आमतौर पर स्ट्रैंग्थ एंड कंडीशनिंग कोच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में नियुक्त किए जाते हैं। फिर उन्हें पुरुष और महिला टीमों के साथ अलग-अलग दौरों पर भेजा जाता है। अगर नाथन आते हैं तो वह महिला टीम के पहले विदेशी स्टैंग्थ एंड कंडीशनिंग कोच होंगे।