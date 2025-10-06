Language
    भारतीय खिलाड़‍ियों की मौजूदगी से बढ़ जाएगा इस विदेशी टी20 लीग का रोमांच, टूर्नामेंट की अहम डिटेल्‍स सामने आईं

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 05:51 PM (IST)

    लंका प्रीमियर लीग में भारतीय क्रिकेट‍ खिलाड़ी हिस्‍सा लेंगे जिससे टी20 लीग का रोमांच बढ़ने की पूरी उम्‍मीद है। एलपीएल का छठा सत्र एक दिसंबर से शुरू होगा। एलपीएल के मुकाबले तीन प्रमुख स्‍थानों कोलंबो दांबुला और पाल्‍लेकल में खेले जाएंगे। इस टी20 लीग में हिस्‍सा लेने वाले भारतीय खिलाड़‍ियों के नाम की घोषणा जल्‍द ही की जाएगी। इसमें 20 लीग और चार नॉकआउट मैच खेले जाएंगे।

    लंका प्रीमियर लीग में खेलते हुए नजर आएंगे भारतीय खिलाड़ी

    प्रेट्र, नई दिल्ली। लंका प्रीमियर लीग (एलपीएल) के आयोजकों ने सोमवार को घोषणा की है कि भारतीय क्रिकेटर इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे, जिसका छठा सत्र एक दिसंबर से शुरू होगा।

    इस टी20 टूर्नामेंट में कुल 24 मैच होंगे, जिसमें 20 लीग मैच और चार नॉकआउट मैच शामिल हैं। ये मैच तीन प्रमुख स्थलों कोलंबो के आर प्रेमदासा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, कैंडी के पाल्लेकल अंतररराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और दांबुला के रनगीरी दांबुला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे।

    जानकारी के अनुसार, पहली बार भारतीय क्रिकेटरों के इस टूर्नामेंट में खेलने की उम्मीद है। उनके नामों की घोषणा जल्द ही की जाएगी, जिससे पूरे क्षेत्र के प्रशंसकों में उत्साह का एक नया स्तर जुड़ जाएगा।

    इस प्रारूप के अनुसार लीग चरण के दौरान सभी पांच फ्रेंचाइजी एक-दूसरे के विरुद्ध दो बार प्रतिस्पर्धा करेंगी। राउंड रोबिन चरण के अंत में शीर्ष चार में रहने वाली टीम प्लेऑफ में जगह बनाएंगी। शीर्ष दो टीम क्वालीफायर एक में खेलेंगी, जिसका विजेता सीधे फाइनल में जगह बनाएगा।

