Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारतीय बधिर टीम की जर्सी का अनावरण, दुबई से होगी टक्‍कर

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 07:54 PM (IST)

    भारतीय बधिर क्रिकेट संघ (IDCA) ने तीन मैच की आगामी टी20 सीरीज के लिए सोमवार को टीम की जर्सी का अनावरण किया।  IDCA अध्यक्ष सुमित जैन ने कहा कि हमारे खि ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    10 दिसंबर से शुरू होगी सीरीज।

    नई दिल्ली, पीटीआई: भारतीय बधिर क्रिकेट संघ (IDCA) ने तीन मैच की आगामी टी20 सीरीज के लिए सोमवार को टीम की जर्सी का अनावरण किया। यह सीरीज IDCA की बधिर टीम और दुबई की बधिर टीम के बीच 10 से 13 दिसंबर तक यूएई के शारजाह में खेली जाएगी। जर्सी का अनावरण सीरीज में हिस्सा ले रही भारतीय बधिर क्रिकेट टीम, IDCA के सहयोगी साझेदारों और IDCA के बोर्ड सदस्यों की मौजूदगी में किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IDCA अध्यक्ष सुमित जैन ने कहा कि हमारे खिलाड़ी चैंपियनशिप के लिए अच्छी तरह से तैयार और उत्साहित हैं। वे अपना कौशल दिखाने और प्रतिष्ठित खिताब के लिए मुकाबला करने को तैयार हैं। मैं उन्हें इस सीरीज के लिए शुभकामनाएं देता हूं।

    इस प्रकार है टीम

    वीरेंद्र सिंह (कप्तान), सुहैल अहमद, आर यशवंत नायडू, संतोष कुमार महापात्रा, अश्विन कलियापेरुमल, राहुल वाघमशी, इहजास पट्टापिल, समीउल्लाह खान पठान, प्रणिल मोरे, विराज कोल्टे, जिगर ठक्कर, वैभव परांजपे, दीपक कुमार, फहीमुद्दीन।