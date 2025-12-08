नई दिल्ली, पीटीआई: भारतीय बधिर क्रिकेट संघ (IDCA) ने तीन मैच की आगामी टी20 सीरीज के लिए सोमवार को टीम की जर्सी का अनावरण किया। यह सीरीज IDCA की बधिर टीम और दुबई की बधिर टीम के बीच 10 से 13 दिसंबर तक यूएई के शारजाह में खेली जाएगी। जर्सी का अनावरण सीरीज में हिस्सा ले रही भारतीय बधिर क्रिकेट टीम, IDCA के सहयोगी साझेदारों और IDCA के बोर्ड सदस्यों की मौजूदगी में किया गया।