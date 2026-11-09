अभिषेक शर्मा का स्पेशल डांस, तो एमएस धोनी ने यूं मनाया जश्न, देखिए क्रिकेटर्स वाली दीवाली

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पूरा देश इस समय दीवाली की रोशनी में डूबा है। हर किसी ने इस त्योहार पर जमकर जश्न मनाया। भारतीय क्रिकेटर भी इसमें पीछे नहीं रहे। हर किसी ने अपने अलग अंदाज में दीपोत्सव का स्वागत किया। किसी ने बड़ी धूमधाम से तो किसी ने सादगी से इस त्योहार को सेलिब्रेट किया।

अभिषेक शर्मा ने जहां दीवाली के दिन स्पेशल डांस किया तो वहीं एमएस धोनी की सादगी ने फिर लोगों का दिल जीता। भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज और चेन्नई सुपर किंग्स के नए कोच जहीर खान ने भी अपने परिवार के साथ जश्न मनाया।

अभिषेक का स्पेशल डांस दीवाली के दिन भारत के तूफानी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने जमकर मस्ती और डांस किया। उनका अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ डांस का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभिषेक ने दीवाली वाले दिन काले रंग का कुर्ता पजामा पहना था और जमकर मस्ती की।

Abhishek Sharma celebrating Diwali with his family at home in Amritsar.Away from the noise, the spotlight and the cricketing madness, it’s these precious moments with loved ones that make life special. Wishing him & his family a very Happy Diwali 🪔 #HappyDiwali #abhisheksharma https://t.co/aYNwRL4zRn — Gurtej Singh (@GGurtej) November 8, 2026 धोनी और जहीर की सादगी टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने दीवाली भी इसी तरह से मनाई। धोनी की पत्नी साक्षी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर दीवाली की फोटो शेयर की हैं जिनमें धोनी हल्के हरे रंग के कुर्ते में हैं और साथ में साक्षी और उनकी बेटी जीवा भी हैं। जहीर खान ने भी अपनी पत्नी सगारिका घटके के साथ मिलकर दीवाली मनाई।