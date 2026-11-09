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अभिषेक शर्मा का स्पेशल डांस, तो एमएस धोनी ने यूं मनाया जश्न, देखिए क्रिकेटर्स वाली दीवाली

By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
Published: Mon, 09 Nov 2026 11:51 AM (IST)Updated: Mon, 09 Nov 2026 12:03 PM (IST)

भारतीय क्रिकेटरों ने धूमधाम से दीवाली का त्योहार मनाया, जिसमें अभिषेक शर्मा ने डांस किया और एमएस धोनी ने सादगी से जश्न मनाया।

भारतीय क्रिकेटरों ने मनाया दीवाली का जश्न

भारतीय क्रिकेटरों ने मनाया दीवाली का जश्न

HighLights

  1. अभिषेक शर्मा ने दीवाली पर दोस्तों संग जमकर डांस किया

  2. एमएस धोनी ने परिवार के साथ सादगी से दीवाली मनाई

  3. सुरेश रैना और चहल ने भी परिवार संग जश्न मनाया

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पूरा देश इस समय दीवाली की रोशनी में डूबा है। हर किसी ने इस त्योहार पर जमकर जश्न मनाया। भारतीय क्रिकेटर भी इसमें पीछे नहीं रहे। हर किसी ने अपने अलग अंदाज में दीपोत्सव का स्वागत किया। किसी ने बड़ी धूमधाम से तो किसी ने सादगी से इस त्योहार को सेलिब्रेट किया।

अभिषेक शर्मा ने जहां दीवाली के दिन स्पेशल डांस किया तो वहीं एमएस धोनी की सादगी ने फिर लोगों का दिल जीता। भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज और चेन्नई सुपर किंग्स के नए कोच जहीर खान ने भी अपने परिवार के साथ जश्न मनाया।

अभिषेक का स्पेशल डांस

दीवाली के दिन भारत के तूफानी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने जमकर मस्ती और डांस किया। उनका अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ डांस का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभिषेक ने दीवाली वाले दिन काले रंग का कुर्ता पजामा पहना था और जमकर मस्ती की।

 

धोनी और जहीर की सादगी

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने दीवाली भी इसी तरह से मनाई। धोनी की पत्नी साक्षी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर दीवाली की फोटो शेयर की हैं जिनमें धोनी हल्के हरे रंग के कुर्ते में हैं और साथ में साक्षी और उनकी बेटी जीवा भी हैं। जहीर खान ने भी अपनी पत्नी सगारिका घटके के साथ मिलकर दीवाली मनाई।

Dhoni

 

Zaheer Khan

सुरेश रैना और युजवेंद्र चहल की दीवाली

भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना ने भी अपने परिवार के साथ दीवाली मनाने के फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं। रैना ने अपनी पत्नी प्रियंका के साथ फोटो पोस्ट किए हैं। रैना दीवाली के दिन काले रंग के कुर्ता पजामा में नजर आए और उनती पत्नी सलवार सूट में नजर आईं। भारत के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने भी अपने परिवार के साथ दीवाली मनाने के फोटो शेयर किए हैं।

Suresh Raina

 

 

Yuzvendra chahal (1)

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