छक्कों का नया विश्व रिकॉर्ड कायम करेंगे रोहित शर्मा, इतिहास रचने से सिर्फ इतने दूर हैं 'हिटमैन'

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा का नाम वनडे इतिहास के सबसे महान प्लेयर्स में आता है। वो वनडे में तीन डबल सेंचुरी लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं। रोहित अब छक्कों का भी एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम करने के बेहद नजदीक हैं।

रोहित इस समय वनडे और इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं। मगर वो 17 छक्के लगाते ही वनडे में एक नया कीर्तिमान रच देंगे। 17 छक्के लगाते ही वनडे में बनेगा एक नया विश्व रिकॉर्ड रोहित के नाम इस समय वनडे क्रिकेट में 383 छक्के हैं। रोहित अगर सिर्फ 17 छक्के लगा देते हैं तो वो वनडे इतिहास में 400 छक्कों का आंकड़ा छूने वाले इकलौते बल्लेबाज बन जाएंगे।

रोहित के वनडे के रिकॉर्ड को तोड़ पाना किसी के लिए आसान नहीं होगा। क्योंकि आज के समय पर टीमें ज्यादा से ज्यादा टी20 मैच खेल रही हैं। ऐसे में 400 के आंकड़े तक पहुंचना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा।

24 छक्के लगाते ही छू लेंगे 700 का आंकड़ा रोहित ने पहले ही टेस्ट क्रिकेट और टी20 इंटरनेशनल संन्यास ले लिया है। वो अब सिर्फ वनडे खेलते हुए दिखते हैं। ऐसे में अगर वो आने वाले मैचों में 24 छक्के जड़ देते हैं तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में 700 छक्के पूरे कर लेंगे।