    बॉलीवुड हीमैन को क्रिकेट जगत ने दी श्रृद्धांजलि, युवराज से लेकर हरभजन ने लिखे भावुक पोस्ट

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 06:18 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेट जगत ने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर शोक व्यक्त किया है। हरभजन सिंह लेकर सुरेश रैना तक ने उनके निधन पर सोशल मीडिया पोस्ट लिख महान अभिनेता को श्रृद्धांजलि दी है।  

    धर्मेंद का लंबी बीमारी के बाद हुआ निधन

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के अनुभवी अभिनेता और हीमैन के नाम से मशहूर धर्मेंद का रविवार को 89 साल की उम्र में निधन हो गया। बीते कुछ दिनों से धर्मेंद्र बीमार थे। कुछ ही दिन पहले उनकी अस्पताल से छुट्टी हुई थी। पूरे देश में उनके निधन पर शोक है। क्रिकेट जगत ने भी इस महान अभिनेता को श्रृ्द्धजंलि दी है।

    धर्मेंद्र ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी शोले फिल्म को आज भी भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे दमदार फिल्मों में गिना जाता है। उनके निधन पर भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह सहित कई लोगों ने श्रृ्द्धांजलि दी है।

    युवराज से लेकर हरभजन तक ने किया याद

    भारत को दो विश्व कप जिताने वाले युवराज सिंह ने धर्मेंद्र के निधन पर लिखा, "हर घर में धर्मेंद्र की एक फेवरेट फिल्म होती है। वह हमारे बड़े होने के दिनों और भारतीय सिनेमा के बेहतरीन दिनों का हिस्से रहे हैं। वह हर रोल में मजबूती, चार्म और ईमानदारी लेकर आए और जहां भी गए अपने साथ पंजाबी दिल लेकर गए। धर्मेंद्र एक मशहूर इंसान के पीछे विनम्र, जमीन से जुड़ी और इंसानियत भरी आत्मा थी। उनकी विरासत लाखों लोगों के दिल में जिंदा रहेगी।"

    वहीं भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने धर्मेंद्र को लेकर पोस्ट किया, "धर्मेंद्र जी को भावभीनी श्रृद्धांजलि। एक ऐसा आइकन जिसकी ग्रेस, सहजता, बिना प्रतिद्वंद्विता का चार्म भारतीय सिनेमा पर गहरा प्रभाव छोड़कर गया है। उन्होंने करोड़ों दिलों को छुआ और कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनकी फिल्में, उनकी मुस्कान हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगी।"