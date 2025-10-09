IND W vs SA W Live Streaming: जीत की हैट्रिक लगाना चाहेंगी हरमनप्रीत ब्रिगेड, साउथ अफ्रीका से आज भिड़ंत; यूं देखें लाइव मैच

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND W vs SA W Live Streaming: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का 10वां मैच आज खेला जाना है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का आज सामना साउथ अफ्रीका से है। जहां टीम इंडिया जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान में उतरेगी। तो वहीं, लौरा वोल्वार्ड्ट की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका टीम के लिए भी यह मैच काफी अहम है।

टीम ने अपने पहले मैच में इंग्लैंड से हार झेली थी, लेकिन न्यूजीलैंड को हराकर टूर्नामेंट में वापसी की है। अब भारत बनाम साउथ अफ्रीका महिला टीम के बीच मुकाबला विशाखापत्तनम के डॉ. वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। ऐसे में जानते हैं फैंस कब, कहां और कैसे भारतीय महिला बनाम साउथ अफ्रीका की टीम का मैच लाइव देख सकते हैं?

IND W vs SA W Live Streaming की डिटेल्स IND vs SA Women's World Cup 2025 का 10वां मैच कब खेला जाना है? आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का 10वां मैच भारतीय महिला बनाम साउथ अफ्रीका टीम (IND W vs SA W Live) के बीच आज यानी 9 अक्टूबर को खेला जाना है।

कहां खेला जाएगा IND V SA Women's WC 2025 का मैच? भारतीय महिला क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका महिला टीम के बीच मैच आज विशाखापट्टनम के ACA-VDCA स्टेडियम में खेला जाना है। कहां देख सकते हैं IND W vs SA W का लाइव मैच? भारत बनाम साउथ अफ्रीका महिला विश्व कप का लाइव मैच भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर दोपहर 3 बजे से देख सकते हैं, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

IND W vs SA W H2H Record भारत और साउथ अफ्रीका महिला टीम की वनडे में अब तक कुल 33 बार भिड़ंत हुई है, जिसमें से टीम इंडिया ने 20 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम ने 12 बार जीत हासिल की। एक मैच का नतीजा नहीं निकला।

IND W vs SA W: दोनों टीमें इस प्रकार हैं- भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, जेमिमा रौड्रिग्स, रिचा घोष, उमा छेत्री, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरूंधति रेड्डी, क्रांति गौड़।