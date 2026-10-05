टी20 सीरीज से पहले भारत और वेस्टइंडीज पर गिरी गाज, आईसीसी ने चला दिया हंटर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज की शुरुआत से पहले भारतीय क्रिकेट टीम को झटका लगा है और विंडीज टीम भी इससे अछूती नहीं रही है। यह झटका दोनों को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने दिया है। आईसीसी ने न्यू चंडीगढ़ में खेले गए तीसरे वनडे के दौरान धीमी ओवर गति के लिए भारत और वेस्टइंडीज दोनों पर सोमवार को जुर्माना लगाया है।

भारत पर जहां मैच फीस का 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया, वहीं वेस्टइंडीज पर 10 प्रतिशत जुर्माना लगा, जिसमें दोनों टीम को निर्धारित ओवर गति से क्रमशः चार और दो ओवर कम पाया गया। टीमों ने मानी गलती मैच रेफरी प्रकाश भट्ट ने शनिवार को मैच के बाद यह जुर्माना लगाया। आईसीसी ने कहा कि दोनों कप्तानों ने अपराध स्वीकार कर लिए और प्रस्तावित जुर्माने को स्वीकार कर लिया है जिससे औपचारिक सुनवाई की कोई जरूरत नहीं थी।