IND vs NZ: भारत दूसरे वनडे में हासिल करना चाहेगा बढ़त, वेलिंगटन में बारिश बिगाड़ सकती है खेल

प्रेट्र, वेलिंगटन। भारत के प्रतिभाशाली तेज गेंदबाज शनिवार को दूसरे वनडे में चौतरफा आक्रमण से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाकर सीरीज में भारत की बढ़त दोगुनी करने के इरादे से उतरेंगे।

सीरीज से पहले भारत के तेज गेंदबाजों की अनुभवहीनता पर काफी सवाल उठे थे, लेकिन गुरनूर बराड़, अंशुल कंबोज और अर्शदीप सिंह ने पहले मैच में यादगार प्रदर्शन करके सभी की धारणा बदल दी।

लेंथ में करना होगा बदलाव

अभी तक हरफनमौलाओं के चयन पर जोर देने वाले मुख्य कोच गौतम गंभीर की पसंद भी इससे बदलती नजर आ रही है। ईडन पार्क की बाउंड्री छोटी और सीधी थी, लेकिन यहां सीमारेखा छोटी होने के बावजूद आकार चौकोर है, जिसके कारण तेज गेंदबाजों को अपनी लैंथ में बदलाव करना होगा।

अर्शदीप सिंह की अगुआई में भारतीय तेज गेंदबाजों ने ऑकलैंड में मेजबान टीम पर दबाव बनाया, लेकिन यहां मैदान के आकार को देखते हुए उन्हें फुललैंथ गेंद डालनी होगी। अर्शदीप ने चटकाए सबसे ज्यादा विकेट अर्शदीप ने पहले मैच में सबसे ज्यादा विकेट लिए, लेकिन कंबोज ने 46 डॉट गेंद डाली। उन्होंने लगातार टेस्ट मैच वाली लैंथ से गेंदबाजी की, जिसका फायदा मिला। ईडन पार्क में अर्शदीप और आकिब नबी ने गेंदबाजी का आगाज किया, लेकिन कंबोज की गेंदों को मिल रही मूवमेंट को देखते हुए उन्हें नई गेंद सौंपी जा सकती है।