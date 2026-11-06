IND vs NZ: भारत दूसरे वनडे में हासिल करना चाहेगा बढ़त, वेलिंगटन में बारिश बिगाड़ सकती है खेल
भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में दूसरा वनडे खेला जाएगा। शुभमन गिल के नेतृत्व वाली भारतीय टीम की कोशिश सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाने की होगी।
HighLights
भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मुकाबला
पांच वनडे मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे
रोहित शर्मा- विराट कोहली पर रहेगी नजर
प्रेट्र, वेलिंगटन। भारत के प्रतिभाशाली तेज गेंदबाज शनिवार को दूसरे वनडे में चौतरफा आक्रमण से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाकर सीरीज में भारत की बढ़त दोगुनी करने के इरादे से उतरेंगे।
सीरीज से पहले भारत के तेज गेंदबाजों की अनुभवहीनता पर काफी सवाल उठे थे, लेकिन गुरनूर बराड़, अंशुल कंबोज और अर्शदीप सिंह ने पहले मैच में यादगार प्रदर्शन करके सभी की धारणा बदल दी।
लेंथ में करना होगा बदलाव
अभी तक हरफनमौलाओं के चयन पर जोर देने वाले मुख्य कोच गौतम गंभीर की पसंद भी इससे बदलती नजर आ रही है। ईडन पार्क की बाउंड्री छोटी और सीधी थी, लेकिन यहां सीमारेखा छोटी होने के बावजूद आकार चौकोर है, जिसके कारण तेज गेंदबाजों को अपनी लैंथ में बदलाव करना होगा।
अर्शदीप सिंह की अगुआई में भारतीय तेज गेंदबाजों ने ऑकलैंड में मेजबान टीम पर दबाव बनाया, लेकिन यहां मैदान के आकार को देखते हुए उन्हें फुललैंथ गेंद डालनी होगी।
अर्शदीप ने चटकाए सबसे ज्यादा विकेट
अर्शदीप ने पहले मैच में सबसे ज्यादा विकेट लिए, लेकिन कंबोज ने 46 डॉट गेंद डाली। उन्होंने लगातार टेस्ट मैच वाली लैंथ से गेंदबाजी की, जिसका फायदा मिला। ईडन पार्क में अर्शदीप और आकिब नबी ने गेंदबाजी का आगाज किया, लेकिन कंबोज की गेंदों को मिल रही मूवमेंट को देखते हुए उन्हें नई गेंद सौंपी जा सकती है।
चारों तेज गेंदबाजों में पहले मैच में सिर्फ नबी को विकेट नहीं मिला। उनकी जगह मोहम्मद सिराज को उतारा जा सकता है बशर्ते वह उपलब्ध हों।
अच्छी पारी खेलना चाहेंगे रोहित
बल्लेबाजी में रोहित शर्मा अच्छी पारी खेलना चाहेंगे जो पहले मैच में पहले ओवर में ही आउट हो गए थे। हालांकि, वेस्टइंडीज के विरुद्ध घरेलू सीरीज में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। विराट कोहली ने पहले मैच में शानदार प्रदर्शन किया और अपनी मर्जी से बाउंड्री लगाकर भारत को लक्ष्य का पीछा करके जीत दिलाने में मदद की।
हालांकि, बाकी भारतीय बल्लेबाजों को शॉर्ट गेंद ने परेशान किया और उन्हें प्रदर्शन में सुधार करना होगा। श्रेयस अय्यर कई शॉर्ट गेंद का सामना करने के बाद सस्ते में आउट हो गए।
कीवी बल्लेबाजों की कमजोरी
न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भी शॉर्ट गेंदों के विरुद्ध जूझते नजर आए। कप्तान मिचेल सैंटनेर ने मैच के बाद स्वीकार किया कि भारतीय तेज गेंदबाजों की गेंदों की अतिरिक्त उछाल का वे सामना नहीं कर सके।
टीमें
भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश रेड्डी, अक्षर पटेल, अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन, कुलदीप यादव, नमन धीर।
न्यूजीलैंड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), टिम सीफर्ट, हेनरी निकोल्स, टॉम लैथम (विकेटकीपर), विल यंग, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, माइकल ब्रैसवेल, जैकब डफी, काइल जैमीसन, मैथ्यू फिशर, मैट हेनरी, ब्लेयर टिकनर, नाथन स्मिथ।
यह भी पढ़ें- IND vs NZ 2nd ODI: ईडन पार्क के बाद हेनरी स्टेडियम में झंडा गाड़ने उतरेगा भारत, जानिए कब और कहां देखें मुकाबला लाइव
यह भी पढ़ें- IND vs NZ 2nd ODI Playing-11: जीत के बावजूद शुभमन गिल करेंगे टीम में बदलाव, वेलिंगटन में दिखेगा 'मिया मैजिक'