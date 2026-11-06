IND vs NZ 2nd ODI: ईडन पार्क के बाद हेनरी स्टेडियम में झंडा गाड़ने उतरेगा भारत, जानिए कब और कहां देखें मुकाबला लाइव

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को पहले मुकाबले में पांच विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी। अब दोनों टीमों के बीच शनिवार को दूसरा मुकाबला होगा, जहां उसकी नजर अपने बढ़त को और मजबूत करने पर होगी। वहीं, न्यूजीलैंड सीरीज बराबर करने के इरादे से मैदान पर उतरेगा।

भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की वजह से शुभमन गिल की टीम ने न्यूजीलैंड को ऑकलैंड में सिर्फ 185 रन पर समेट दिया था। बारिश से बाधित इस मैच में विराट कोहली ने 51 गेंदों में 74 रनों की तूफानी पारी खेली और टीम को 23वें ओवर में मैच जीता दिया। अब कोहली से एक बार फिर बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद होगी।