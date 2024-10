उन्होंने आगे कहा कि अभी तीन टेस्ट मैच बाकी हैं और उसके पास टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने का पूरा मौका है।

यह भी पढ़ें: IND vs NZ 1st Test Live Streaming: न्‍यूजीलैंड से घर में टकराएगी भारतीय टीम, जानें कैसे फ्री में देख सकते पहला टेस्‍ट

Squad News | Ben Sears has been ruled out of the upcoming Test series against India due to a knee injury and will be replaced by Jacob Duffy 🏏 #INDvNZhttps://t.co/oSjqrzKrSz— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 15, 2024