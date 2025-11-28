Language
    युवराज के साथ वैभव को मिली टीम में जगह, राहुल को रखा स्टैंडबाय पर; अंडर-19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम घोषित

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 12:34 PM (IST)

    India U19 squad: बीसीसीआई ने शुक्रवार को अंडर-19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम का एलान कर दिया। आयुष महात्रे को टीम की कप्तानी सौंपी गई है। वहीं, विहान मल्होत्रा उनके डिप्टी होंगे। टीम में वैभव सूर्यवंशी को भी शामिल किया गया है। 

    Hero Image

    अंडर-19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम का एलान।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India U19 squad For Asia Cup 2025: अंडर-19 एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का एलान कर दिया गया है। आयुष महात्रे पर भरोसा कायम रखते हुए चयनकर्ताओं ने उन्हें टीम का कप्तान नियुक्त किया है। विहान मल्होत्रा उनके डिप्टी होंगे। युवा स्टार खिलाड़ियों से सजी यह टीम 12 दिसंबर को अपना पहला मुकाबला खेलेगी।

    यूएई में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट की शुरुआत 12 दिसंबर से होगी। कुल 8 टीमों को चार-चार के दो ग्रुप में बांटा गया है। दोनों ग्रुप की टॉप-दो टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 21 दिसंबर को खेला जाएगा। भारतीय अंडर-19 टीम को ग्रुप में रखा गया है, जो अपना पहला मुकाबला 12 दिसंबर को खेलेगी।

    वैभव सूर्यवंशी और युवराज को मिली जगह

    अंडर-19 एशिया कप के लिए भारतीय अंडर-19 टीम का एलान कर दिया गया है। टीम में वैभव सूर्यवंशी के अलावा वेदांत त्रिपाठी और अभिज्ञान कुंडु भी शामिल हैं। युवराज गोहिल और कनिष्क चौहान मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी संभालते हुए दिखाई देंगे।

    U19 Asia cup 2025

    अंडर-19 एशिया कप में भारत के मैचों का शेड्यूल-

    • 12 दिसंबर- भारत बनाम टीम क्वालिफायर-1
    • 14 दिसंबर- भारत बनाम पाकिस्तान
    • 16 दिसंबर- भारत बनाम टीम क्वालिफायर-3

    अंडर-19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम-

    आयुष महात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा (उप-कप्तान), वेदांत त्रिपाठी, अभिज्ञान कुंडु, हर्वेश सिंह, युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह (फिटनेस पर), उद्धव मोहन, अरोन जॉर्ज

    स्टैंडबाय- राहुल कुमार, हेमचूडेशन जे, बी.के. किशोर, आदित्य रावत