फिर एक साथ खेलते हुए नजर आएंगे सहवाग और द्रविड़, अंडर-19 टीम इंडिया के एलान के बाद मिली खुशखबरी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एक समय था जब टीम इंडिया में वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ की जगह पक्की थी। दोनों ने भारत को कई मैच जिताए। अब यही काम इन दोनों के बेटे करने जा रहे हैं। सहवाग के बेटे आर्यवीर और द्रविड़ के बेटे अन्वय को एशिया कप के लिए भारत की अंडर-19 टीम में चुना गया है।

दोनों ने घरेलू क्रिकेट में शानदार खेल दिखाते हुए अपनी जगह टीम में पक्की की है। बीसीसीआई की जूनियर सेलेक्शन कमेटी ने शुक्रवार सुबह टीम का एलान किया जिसमें इन दोनों को जगह मिली है। हाल ही में दिल्ली के परविंदर अवाना को इस सेलेक्शन कमेटी की चीफ सेलेक्टर बनाया गया है।

लक्ष्य को मिली कप्तानी टीम की कप्तानी लक्ष्य रायचंदानी को मिली है। यशवर्धन सिंह चौहान टीम के उपकप्तान बनाए गए हैं। यह टूर्नामेंट ओमान के मस्कट में पांच से 14 नवंबर के बीच खेला जाएगा। भारत को ग्रुप-ए में यूएई, नेपाल और पाकिस्तान के साथ रखा गया है। वहीं ग्रुप-बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और मलेशिया हैं।