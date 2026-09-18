जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। सहवाग ने पहले ओवर में बाउंड्री के साथ अपनी पारी शुरू की और मुकाबले में विकेट कीपिंग की भूमिका भी निभा रहे द्रविड़ ने निचले क्रम में मैच जिताऊ पारी खेली। यह 2002 के एक मैच की कहानी नहीं है, जब भारतीय टीम के दो सितारे वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ ने टीम को इस तरह जिताया था, बल्कि 2026 में भारतीय अंडर-19 टीम की दास्तां है।

फर्क सिर्फ इतना था कि अब वीरेद्र सहवाग की भूमिका में उनके बेटे आर्यवीर सहवाग और राहुल द्रविड़ की भूमिका में उनके बेटे अन्यव द्रविड़ थे। वीरेंद्र सहवाग इस मुकाबले में बेटे को खेलते हुए देख भी रहे थे। राजकोट में शुक्रवार को खेले गए वर्षा से प्रभावित इस युवा वनडे मुकाबले में भारतीय अंडर-19 टीम ने आस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम को सात रन से हरा दिया। वर्षा के कारण यह मैच 20-20 ओवर का कर दिया गया। पहले खेलते हुए भारत की ओर से यशवीर चौहान ने 34 गेंदों में 54 रन जबकि अन्वय द्रविड़ ने मात्र 18 गेंदों में 38 रन बनाए।