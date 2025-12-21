Language
    'सबसे बड़े कलंक' से बाल-बाल बची टीम इंडिया, 10वें नंबर के बल्‍लेबाज ने बचाई लाज; वैभव सूर्यवंशी से ज्‍यादा रन बनाए

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 05:53 PM (IST)

    पाकिस्‍तान अंडर 19 क्रिकेट टीम ने एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल में भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम को 191 रनों से धूल चटाई। भारत की ओर से 10 न ...और पढ़ें

    भारतीय टीम को मिली हार।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। समीर मिन्हास के 172 रनों की तूफानी पारी के बाद अली रजा की आग उगलती गेंदबाजी के चलते पाकिस्‍तान अंडर 19 क्रिकेट टीम ने एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल में भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम को 191 रनों से धूल चटाई। भारत की ओर से 10 नंबर पर बल्‍लेबाजी करने आए दीपेश दीपेंद्रन ने सबसे ज्‍यादा 36 रन की पारी खेलकर भारत की लाज बचाई।

    156 रन पर सिमटी भारतीय टीम 

    पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी पाकिस्‍तान टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 347 रन बनाए। जवाब में पूरी भारतीय टीम 156 रन पर ढेर हो गई। अगर अंत में आकर दीपेश रन नहीं बनाते और भारतीय टीम 152 या उससे कम के स्‍कोर पर ऑल आउट हो जाती तो भारत के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ जाता। भारत को अंडर-19 एशिया कप फाइनल में रनों के अंतर से सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। अभी यूएई के नाम यह रिकॉर्ड है। 2023 के फाइनल में बांग्लादेश ने यूएई को 195 रनों से हराया था।

     

     

     

    मुकाबले का हाल

    मुकाबले की बात करें तो टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी पाकिस्‍तान ने समीर मिन्हास के 172 और अहमद हुसैन के 56 रनों की मदद से 347 रन बनाए। उस्‍मान खान ने 35 और कप्‍तान फरहान यूसुफ ने 19 रन की पारी खेली। भारत की ओर से दीपेश देवेन्द्रन ने 3 विकेट लिए।

    348 रन चेज करने उतरी भारत की शुरुआत खराब रही। दीपेश ने 36 और वैभव सूर्यवंशी ने 10 गेंदों पर 26 रन बनाए। एरोन जॉर्ज ने 16, अभिज्ञान कुंडू ने 13, खिलान पटेल ने 13 और वेदांत त्रिवेदी ने 9 रन की पारी खेली। पाकिस्‍तान की ओर से अली रजा को 4 सफलताएं मिलीं।

