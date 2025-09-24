India Squad Announcement Live: भारतीय टेस्ट टीम का एलान कुछ देर में हो सकता है! अजीत अगरकर करेंगे खिलाड़ियों के नाम की घोषणा
India Squad Announement Live Updates: चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर आज वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का एलान करेंगे। ये दोनों ही टेस्ट अहमदाबाद और दिल्ली में क्रमश: खेले जाने हैं। पहले टेस्ट मैच 2-6 अक्टूबर के बीच खेला जाना है, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 10-14 अक्टूबर के बीच होगा।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India Squad Announcement Live Updates: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान आज दुबई में अजीत अगरकर करेंगे। नए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (2025-27) चक्र में शुभमन गिल की कप्तानी में यह भारत की दूसरी सीरीज होगी। इंग्लैंड दौरे पर 2-2 से सीरीज ड्रॉ करने के बाद अब गिल के सामने घरेलू सरजमीं पर वेस्टइंडीज की चुनौती होगी।
अहमदाबाद और दिल्ली में होने वाले इन टेस्ट मैचों से भारत अंकतालिका में ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। वहीं, न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली 3-0 की हार के बाद यह सीरीज भारत के लिए बेहद अहम मानी जा रही है।
India Squad Announcement Live: सरफराज खान की होगी वापसी
मिडिल ऑर्डर की दौड़ में एक नया मोड़ आया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरफराज खान 29 सितंबर तक फिट हो जाएंगे और चयन के लिए उपलब्ध हैं। अब सवाल ये है कि क्या करुण नायर अपनी जगह बरकरार रखेंगे या देवदत्त पडिक्कल और सरफराज की वापसी होगी।
हाल ही में सरफराज खान के 17 किलो वजन घटाकर हर किसी की बोलती बंद कर दी थी। अब इसे ऐसे जोड़ा जा रहा है कि क्या सरफराज खान वेस्टइंडीज सीरीज खेलने के लिए पहले से जोरों-शोरों से मेहनत कर रहे थे।
India Squad Announcement Live: क्या नितीश राणा को मिलेगा मौका?
इंग्लैंड सीरीज में हिस्सा ना ले पाने के बाद नितीश कुमार रेड्डी अब पूरी तरह फिट होकर टीम में वापसी के लिए तैयार हैं। मिडिल ऑर्डर में जगह को लेकर उनकी करुण नायर के बीच टक्कर हो सकती है।
सनराइजर्स हैदराबाद के इस ऑलराउंडर को हाल ही में इंडिया ए टीम में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ खेलने का मौका मिला था। नितीश के चयन की संभावना इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि भारत के पास तेज गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडर्स के विकल्प बहुत कम हैं।
India Squad Announcement Live: दोनों टीमें नए सिरे से शुरुआत करेगी
रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद भारत अपने घरेलू मैदान पर पहली बार टेस्ट सीरीज खेलेगा। इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया ने जबरदस्त जज्बा और संघर्ष दिखाया, लेकिन घरेलू परिस्थितियों में खेलना एक अलग चुनौती है।
यहां दर्शकों की उम्मीदें भी होंगी और भारतीय पिचें भी अलग किस्म की परीक्षा लेंगी। इस बार सबकी नजरें शुभमन गिल पर होगी कि कैसे वो कप्तान के तौर पर जिम्मेदारी निभाते हैं और अपने खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकलवाते हैं।
दूसरी तरफ, वेस्टइंडीज ने टेस्ट कप्तानी का जिम्मा रोस्टन चेज को सौंपा है। यह बड़ा बदलाव है। कोच डैरेन सैमी ने खुलासा किया है कि उन्होंने चेज को इस चुनौती के लिए खास तौर पर तैयार किया है।
India Squad Announcement Live: करुण नायर के करियर पर लटकी तलवार?
इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के जरिए टीम इंडिया में 8 साल बाद वापसी करने पर करुण नायर का निराशाजनक प्रदर्शन रहा और अब उनके करियर पर तलवार लटक गई है। क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, इंग्लैंड के खिलाफ आठ पारियों में 205 रन बनाने वाले नायर खुद को 2 मैचों की श्रृंखला से चूक सकते हैं। मध्य क्रम के स्थान के लिए देवदत्त पडिक्कल को उन पर तरजीह दी जा रही है।
India Squad Announcement Live: वेस्टइंडीज की टीम का पहले ही हो चुका है एलान
रोस्टन चेज (कप्तान), जोमेल वारिकन (उप-कप्तान), केवलॉन एंडरसन, एलिक अथानाज़, जॉन कैंपबेल, टैगेनारिन चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रीव्स, शाई होप, टेविन इमलाच, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खारी पियरे, जेडन सील्स।
Ind vs Wi India Squad Announcement live: इन 15 खिलाड़ियों को मिल सकता मौका
शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, रवींद्र जड़ेजा, मानव सुथार, ध्रुव जुरेल, नारायण जगदीसन, मोहम्मद सिराज, अकास दीप, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, नितीश रेड्डी।
India Squad Announcement Live: गिल को डबल झटका
श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत दोनों ही इंजरी के चलते वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम के चयन से बाहर है। अय्यर ने बीसीसीआई को रेड बॉल क्रिकेट से ब्रेक लेने की रिक्वेस्ट की है। पंत रिकवरी की राह पर है, जहां इंग्लैंड सीरीज के बाद उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अय्यर ने बीसीसीआई को ये बताया कि वह चार या उससे ज्यादा दिनों के लिए नहीं खेल सकते।
Ind vs Wi India Squad Announcement Live: क्या बुमराह खेलेंगे?
एशिया कप 2025 फाइनल और वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के पहले टेस्ट के बीच सिर्फ तीन दिन का गैप है। अगर सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम एशिया कप फाइनल तक पहुंचती है, तो टेस्ट खिलाड़ियों के पास घर लौटकर रेड-बॉल क्रिकेट मोड में आने के लिए बहुत कम समय बचेगा।
ऐसे में सवाल है कि क्या तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जिनका फिटनेस इतिहास उतार-चढ़ाव भरा रहा है, उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलते हुए देखा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, बुमराह ने खुद इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज में खेलने की इच्छा जताई है।
India Squad Announcement Live: क्या मानव सुथार को पहली बार मौका मिलेगा?
भारत के युवा लेफ्ट आर्म स्पिनर मानव सुथार ने सिलेक्शन कमेटी को इंप्रेस कर दिया है। उन्होंने इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच चल रहे दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके।
लखनऊ में खेले जा रहे इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ए की टीम 420 रनों पर ऑलआउट हुई। 23 साल के सुथार राजस्थान की तरफ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और अब तक 23 फर्स्ट-क्लास मैचों में 95 विकेट ले चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना जा सकता है।
India Squad Announcement: श्रेयस अय्यर ने टेस्ट क्रिकेट से लिया ब्रेक
पीठ दर्द और थकान के चलते श्रेयस अय्यर ने बीसीसीआई से रेड-बॉल क्रिकेट से ब्रेक मांगा है।
India Squad Announcement Live: टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल
- पहला टेस्ट- 2-6 अक्टूबर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद
- दूसरा टेस्ट- 10-14 अक्टूबर, अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली
India Squad Announcement Live Updates: प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या नहीं?
रिपोर्ट्स के मुताबित चयन बैठक ऑनलाइन होगी, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है।
India vs West Indies Squad Announcement Live: कौन-कौन हैं सेलेक्टर्स?
सेलेक्शन कमेटी में अजीत अगरकर (चेयरमैन), शिव सुंदर दास, सुब्रतो बनर्जी, अजय रात्रा और श्रीधरन शरथ ही है। हालांकि, भारत ने प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह को भी इसमें शामिल किया है, लेकिन वह इस टेस्ट सीरीज के बाद ही कमेटी में जुड़ेंगे।
India Squad Announcement Live: आज होगा टेस्ट टीम का एलान
भारत और वेस्टइंडीज (IND vs WI Test 2025) के बीच आगामी दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का एलान आज होना है। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप के बाद पहली बार घरेलू मैदान पर टेस्ट सीरीज खेलने वाली है। नए कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में टीम को उम्मीद है कि वे इस युग की शुरुआत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तालिका में ऊपर की ओर चढ़ाई के साथ करेंगे।