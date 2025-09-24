24 Sept 2025 2:00:33 PM

रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद भारत अपने घरेलू मैदान पर पहली बार टेस्ट सीरीज खेलेगा। इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया ने जबरदस्त जज्बा और संघर्ष दिखाया, लेकिन घरेलू परिस्थितियों में खेलना एक अलग चुनौती है।

यहां दर्शकों की उम्मीदें भी होंगी और भारतीय पिचें भी अलग किस्म की परीक्षा लेंगी। इस बार सबकी नजरें शुभमन गिल पर होगी कि कैसे वो कप्तान के तौर पर जिम्मेदारी निभाते हैं और अपने खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकलवाते हैं।

दूसरी तरफ, वेस्टइंडीज ने टेस्ट कप्तानी का जिम्मा रोस्टन चेज को सौंपा है। यह बड़ा बदलाव है। कोच डैरेन सैमी ने खुलासा किया है कि उन्होंने चेज को इस चुनौती के लिए खास तौर पर तैयार किया है।