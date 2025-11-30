IND vs SA: किस्मत ने एक बार फिर दिया धोखा! कप्तान बदला लेकिन नहीं बदला रिजल्ट; भारत ने लगातार 19वीं बार गंवाया टॉस

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन वनडे मैच की सीरीज का आगाज हो गया है। रांची में दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला खेला जा रहा है। मैच में टीम इंडिया के लिए कप्तानी कर रहे केएल राहुल ने टॉस का सिक्का उछाला, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर धोखा दिया।

वनडे फॉर्मेट में इस टॉस के हारने के साथ ही टीम इंडिया के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हो गया। दरअसल, टीम इंडिया में वनडे में लगातार 19वीं बार टॉस गंवाने का रिकॉर्ड बना दिया है। भारतीय टीम ने आखिरी बार वनडे फॉर्मेट में साल 2023 विश्व कप के सेमीफाइनल में टॉस जीता था।

2023 वर्ल्ड कप में जीता था आखिरी बार टॉस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहमदाबाद में फाइनल में टॉस गंवाने के बाद अब तक टीम इंडिया के भाग्य नहीं खुल पाए हैं। इस दौरान रोहित शर्मा के बाद शुभमन गिल कप्तान बने और साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज राहुल कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन किस्मत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

टीम में तीन स्पिनर टॉस हारने के बाद केएल राहुल से रवि शास्त्री ने पूछा कि वह मैच में पहले क्या करना चाहते थे। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो पहले बॉलिंग करना चाह रहे थे। रांची में शाम के समय ओस खेल अपना प्रभाव डालती है। ऐसे में दूसरी पारी में गेंदबाजी करना काफी मुश्किल होगा। टीम में तीन तेज गेंदबाज और तीन स्पिनर हैं।