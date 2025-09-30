Language
    मोहसिन नकवी की फिर बेइज्जती, BCCI ने एशिया कप ट्रॉफी 'चुराने' को लेकर ACC में की शिकायत

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 07:15 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम ने बीते रविवार को एशिया कप-2025 के फाइनल में पाकिस्तान को मात देकर खिताब अपने नाम किया लेकिन मोहिसन नकवी ने उसे ट्रॉफी से महरूम रख दिया। इस बात को लेकर बीसीसीआई ने एसीसी से शिकायत दर्ज कराई है और ट्रॉफी वापस लेने की मांग की है।

    बीसीसीआई ने मोहसिन नकवी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के एशिया कप-2025 जीतने के बाद उसे ट्रॉफी से महरूम रखने वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और चेयरमैन मोहसिन नकवी के खिलाफ बीसीसीआई ने शिकायत दर्ज कराई है। टीम इंडिया ने नकवी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं, उनसे ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था। इसके बाद नकवी अपने साथ ट्रॉफी लेकर चले गए।

    भारत ने पहलगाम हमले के कारण ये तय किया था कि वह न ही पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाएगा और नहीं किसी पाकिस्तानी से फाइनल वाले दिन ट्रॉफी लेगा। वहीं नकवी जो पाकिस्तानी सरकार में इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, एसीसी अध्यक्ष होने के नाते ट्रॉफी देना चाहते थे इसलिए स्टेज पर खड़े रहे। जब टीम इंडिया नहीं आई तो वह ट्रॉफी लेकर चले गए।

    एसीसी मीटिंग में किया विरोध

    एशिया कप के बाद हुई एसीसी मीटिंग में बीसीसीआई ने मोहसिन नकवी का विरोध किया है और कहा है कि ट्रॉफी उसे मिलनी चाहिए। टीम इंडीया ने फाइनल में पाकिस्तान को रोमांचक मैच में मात देते हुए जीत हासिल की थी।