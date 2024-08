IND vs SL: भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पहले वनडे में क्यों बांधी काली पट्टी? BCCI ने सोशल मीडिया पर किया खुलासा

बीसीसीआई ने बताया कि पहले वनडे में टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी अपने बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर अंशुमन को श्रृद्धांजलि दे रहे हैं। बीसीसीआई ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बात करते हुए लिखा, "टीम इंडिया आज अपने पूर्व कोच और कप्तान अंशुमन गायकवाड़ की याद में अपने बाजुओं पर काली बट्टी बांधकर उतरी है। अंशुमन का बुधवार को निधन हो गया था।"

Captain Charith Asalanka wins the toss and elects to bat first in the first ODI! Let's get those runs on the board, Sri Lanka! 🇱🇰🏏 #SLvIND pic.twitter.com/o2ma9ZEJzU